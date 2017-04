'Aleixo Psi': No divã com Bruno Aleixo

A estreia de seis novos episódios de Aleixo Psi marca o regresso do humorista e da sua trupe à SIC Radical, o canal onde, há nove anos, se deram a conhecer

Bruno Aleixo faz 60 anos a 21 de junho e a festa promete, garante-nos João Moreira, um dos seus criadores. Para já, o boneco com pelo de urso e focinho de cão foi obrigado a fazer terapia porque tem um problema, diga-se, comportamental. Algo que só será descoberto no quarto episódio de Aleixo Psi, uma produção de O Som e A Fúria para o serão de sexta-feira, na SIC Radical. São as idas forçadas ao psicólogo (personagem de carne e osso) que o público vai agora acompanhar ao longo de seis episódios. Bruno Aleixo é hábil a fugir dos seus assuntos e perito a falar da vida dos amigos Busto, Homem do Bussaco, Nelson ou Renato. No fim da terapia, “obviamente não vai estar apto”, mas dará a volta ao psicólogo como ninguém.

Este projeto de animação digital, saído das cabeças de João Moreira e Pedro Santo, em 2008, para o YouTube, tem vindo a evoluir. No entanto, neste programa não existem propositadamente novas personagens. “Há uma série de lacunas acerca da vida pessoal das personagens que vai sendo preenchida à medida que o psicólogo puxa os assuntos”, conta João Moreira. É assim que se descobre que Bruno Aleixo e o Homem do Bussaco fizeram a tropa lado a lado ou que Aleixo e Ribeiro, o médico invisível, andaram juntos na escola.

Apesar de Aleixo ser bastante omisso quanto à sua vida amorosa e familiar, estas novas histórias darão a conhecer um irmão mais novo, Toninho, e até uma personagem feminina. É muitas vezes às memórias de infância que João Moreira, de Coimbra, e Pedro Santo, de Leiria, vão buscar inspiração para criar os bonecos que acabam por ser “uma manta de retalhos”. “Os bonecos eram muito menos profundos quando os criámos, vamos acrescentando-lhes camadas de modo coerente”, acrescenta João Moreira.

O genérico de Aleixo Psi é feito com imagens da suposta infância de Bruno Aleixo, acompanhadas de uma canção brasileira, escrita por Tássia Holsbach, depois do êxito da série O Bruno Aleixo na Escola, vista no Brasil, em 2008.

Aleixo Psi > estreia 28 abr, sex 23h30