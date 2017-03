Punho de Ferro chega à Netflix com o poder na mão

Depois de Demolidor, Jessica Jones e Luke Cage, eis que chega ao pequeno ecrã o último e mais místico dos Defensores da Marvel: Punho de Ferro. Para ver na Netflix

Patrick Harbron/Netflix

O jovem milionário Danny Rand (Finn Jones, em A Guerra dos Tronos) tem a sua sepultura ao lado das dos pais e há quem garanta ter ido ao seu funeral. Com 25 anos, a sua aparição em Manhattan não cai nas boas graças de todos, especialmente dos irmãos Meachum, Joy (Jessica Stroup) e Ward (Tom Pelphrey), rivais que disputam o império empresarial da família Rand, agora nas suas mãos. Danny Rand só quer encontrar a sua identidade e defender o bom nome da família, que todos julgam ter morrido na queda de um avião, quando ele tinha dez anos. Aliás, porque de milionário a sua imagem pouco ou nada tem, por vezes até se confunde com os indigentes nova-iorquinos, descalço que anda pelas ruas.

Estes 13 novos episódios são os últimos antes de se estrear Marvel – Os Defensores, que reúne os heróis das séries anteriores – Demolidor, Jessica Jones e Luke Cage, todas disponíveis no serviço de streaming. Danny Rand é um mestre em artes marciais, graças ao seu passado como órfão monge criado no reino de K'un Lun nos Himalaias, que se alia a Colleen Wing (Jessica Henwick) na sua escola de defesa pessoal. Para criar a personagem, Jessica Henwick já contou em diversas entrevistas como a preparação foi dolorosa, com punhos torcidos e lesões nos joelhos e tendão de Aquiles.

Se nas histórias aos quadradinhos, este super-herói da Marvel, que canaliza toda a sua energia espiritual no punho, veste um fato verde e amarelo, pelo menos, por agora, isso não vai acontecer. Na série, Rand “ainda procura descobrir quem é e para onde vai enquanto herói. Ainda não está preparado para utilizar uma máscara ou uniforme”, explica Scott Buck, criador da série, que já produziu Dexter e Sete Palmos de Terra. Quem disse que a farda era importante?

Depois dos 13 episódios de Punho Ferro, o serviço de streaming Netflix vai reunir todos os heróis da Marvel em Marvel – Os Defensores.

Punho de Ferro > Netflix > estreia 17 mar, sex