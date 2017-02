'Taboo': A maldição de Nootka Sound

Vingança, mistério e bruxaria em Taboo, a nova série britânica escrita e protagonizada por Tom Hardy, com uma mãozinha de Ridley Scott. Estreia-se este domingo, 26, no AMC

1814. É numa Londres imunda, do tempo dos talhantes na rua, das cargas e descargas dos navios, com uma estética sombria e cinzenta, que o cavaleiro James Keziah Delaney renasce das trevas. Há mais de dez anos que o julgavam morto. James (Tom Hardy) veio para o funeral do pai, Horace Delaney, um velho louco que muitos queriam que apodrecesse no inferno. A sua morte foi benéfica para a Companhia das Índias Orientais, onde o seu filho chegou a entrar no regimento, sempre como “excecional”, até ao seu desaparecimento, em 1802, em África. Viajou para Cabinda a bordo do navio Cornwallis, depois embarcou no Influence com destino a Antígua, um barco de escravos que se afundou ao largo de Gold Coast. Ao longo de uma década, correram boatos sobre James em situações “horríveis” e “antinaturais”.

Aos 39 anos, o ator britânico Tom Hardy (The Revenant: O Renascido) interpreta o papel de um homem amargo sem consciência, que detesta hipocrisia e prefere brandy em vez de chá. Logo no primeiro episódio, surgem fantasmas e algum misticismo, numa aproximação à bruxaria. Entre James e a sua meia-irmã Zilpha Geary (Oona Chaplin) paira um clima de tensão, ora pelo amor declarado de James ora pela herança deixada pelo pai, um pedaço de costa do outro lado do mundo onde só há pedras e índios. Há mais de 30 anos, o velho Delaney trocou pólvora pela terra Nootka Sound e por uma feiticeira índia.

Este regresso acontece numa altura em que a Grã-Bretanha e os Estados Unidos da América estão em guerra e quem for dono daquele pedaço de terra terá direito legal a toda a ilha de Vancouver, que será a porta de entrada para a China. São oito episódios de conspirações, assassinatos e um mistério familiar que vai acabar numa história de amor e traição.

Taboo, a nova produção inglesa, com a chancela da BBC, tem produção executiva do realizador Ridley Scott e foi escrita por Steven Knight, a partir de uma história original do ator Tom Hardy, criada com o seu pai, Chips Hardy.

Taboo > estreia 26 fev, dom 22h10