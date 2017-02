O Inspetor Max está de volta, com novos episódios

Treze anos depois da estreia do primeiro Inspetor Max, a TVI volta à carga com uma outra temporada da série familiar, no sábado, 18, às seis da tarde. Depois, é seguir as novas aventuras todos os dias, às sete da tarde. Fomos às gravações para mostrar, em primeira mão, os novos atores, humanos e de quatro patas

1 / 6 José Carlos Carvalho 2 / 6 José Carlos Carvalho 3 / 6 José Carlos Carvalho 4 / 6 José Carlos Carvalho 5 / 6 José Carlos Carvalho 6 / 6 José Carlos Carvalho

Pode ser que, na noite de Natal, tenha dado por um novo episódio do Inspetor Max. E, nesse caso, já sabe que a história (re)começa com o ator principal aninhado no sofá, por cima de uma manta azul, enquanto o inspetor Jorge Mendes lhe diz que o filho, que nesse momento aparece na sala com uma bota presa no focinho, tem sido um ótimo inspetor.

O ator Fernando Luís – agora com uns anos a mais – segura uma moldura com a fotografia de Tiago e Catarina, os dois filhos mais velhos (como eles eram na temporada anterior), e é nesse momento que aparece a sua nova família: a mulher Joana (Patrícia Tavares), a enteada Francisca (Vera Pimentel) e o filho Manel (André Carvalho). Minutos depois, saem todos de casa, menos o Max sénior, agora um cão velho, que delegou as suas capacidades de investigação no filho Júnior.

A segunda cena tem lugar na esquadra da Polícia Judiciária de Setúbal, quando Teresa (Sílvia Rizzo) passa o testemunho a Jorge – nesta nova temporada, ele é promovido a coordenador do departamento de investigação criminal, e Sérgio Calado (o mesmo Rui Santos da temporada anterior) fica com o cargo de inspetor chefe. E estão assim lançadas as primeiras pedras para a nova história de Inspetor Max, 13 anos depois de a TVI ter estreado o primeiro episódio (14 de março de 2004), uma ideia de Vírgilio Castelo, com o aval das Produções Fictícias.

Nessa noite de Natal, o primeiro episódio da terceira temporada conquistou um milhão e 50 mil portugueses. Mas a história, que se contará, para já, em 26 partes, só continua neste sábado, 18, ao final da tarde. E terá continuidade todos os dias da semana, das 19h às 20 horas. Os episódios que têm sido transmitidos pela TVI ainda são das duas primeiras temporadas (num total de 104).

Destes transitam apenas os atores Fernando Luís, Ruy de Carvalho (o avô João) e Rui Santos. Há novos miúdos (os filhos mais velhos cresceram e seguiram as pisadas do pai), novos cães, novos enredos, mas a receita mantém-se: Max Júnior continua a ser o pastor alemão mais infalível do departamento de investigação criminal de Setúbal. E treiná-lo para representar e entrar bem na cena continua a ser um desafio, a cargo do tratador João Garrido.

Inspetor Max > TVI > seg-dom 19h-20h