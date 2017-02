'Santa Clarita Diet': Uma questão de sangue

Drew Barrymore protagoniza Santa Clarita Diet, a nova série de humor negro da plataforma de streaming Netflix

Saeed Adyani / Netflix

Logo no genérico, uma gota de sangue cai num prato branco. Mas desengane-se quem pensar que Santa Clarita Diet se trata de uma série arrepiante. Apesar dos laivos de comédia absurda, é bem possível que, ao longo dos 13 episódios, de meia hora cada, se façam algumas caretas. Só talvez a cena de vómito, no primeiro episódio, uma das mais intensas da história do audiovisual, mereça que se fechem os olhos...

Tudo se passa em Santa Clarita, uma cidade no condado de Los Angeles, na Califórnia, que faz lembrar Wisteria Lane, onde moravam as Donas de Casa Desesperadas. Ali se cruzam os Hammond, Sheila (Drew Barrymore) e Joel (Timothy Olyphant de Justified), agentes imobiliários, e a sua filha adolescente e rebelde, Abby (Liv Hewson), e, ainda, vizinhos vários, como um polícia e um casal multicultural. O quotidiano, aparentemente, normal desta família americana, afinal disfuncional, vai sofrer uma mudança drástica quando Sheila muda de dieta e começa a comer apenas e só carne crua. Primeiro, carne animal e depois… Bem, depois, é a lei da selva. Dos assassinatos ao canibalismo é tudo uma questão de sangue. Com muito humor como tempero.

Santa Clarita Diet > Netflix > disponível a partir 3 fev, sex