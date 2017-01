Novidades nos canais FOX: O admirável planeta das séries

Entre estreias e regressos, até ao verão, os quatro canais FOX terão no ar 80 séries, incluindo as sequelas 24: Legacy e Prison Break. As comédias Speechless e The Mick chegam já este domingo, 29, ao Comedy

Vamos diretos ao assunto e por ordem cronológica, para não ferir suscetibilidades. Janeiro termina com duas estreias no Comedy: Speechless (29 jan), uma comédia protagonizada por Minnie Driver, cuja personagem tem um filho com paralisia cerebral; em The Mick (29 jan), Mackenzie Murphy (Kaitlin Olson) tem qualquer coisa de Mary Poppins – uma mulher irresponsável que fica a tomar conta dos três sobrinhos, depois de a irmã ter sido acusada de fraude fiscal.

Fevereiro começa com a continuação de Anatomia de Grey e a sexta temporada de Scandal (1 fev, Fox Life). Seguem-se séries de pura ação. Já sem Jack Bauer como personagem principal, mas com o ator Kiefer Sutherland como produtor executivo, estreia-se 24: Legacy (6 fev, Fox). O novo herói, Eric Carter (Corey Hawkins), ex-militar dos Rangers americanos, é perseguido depois de ter morto um líder terrorista, ao mesmo tempo que tenta evitar um atentado nos Estados Unidos.

Já Legion (13 fev, Fox) é uma aposta arriscada, pois trata-se da primeira vez que os estúdios FX e a Marvel trabalham juntos, transpondo o universo da saga X-Men para a televisão. Depois dos mutantes da Marvel, chegam os zombies em The Walking Dead (13 fev, Fox), a série mais vista em Portugal e no mundo, no ano passado, nos canais por cabo. Os novos oito episódios da sétima temporada vão continuar a passar também às duas e meia da manhã, meia hora depois do fim nos Estados Unidos. Será que alguém consegue enfrentar Negan (Jeffrey Dean Morgan)? This Is Us (23 fev, Fox Life), série revelação nos Estados Unidos, em 2016, conseguiu 14 milhões de espectadores e caiu nas graças da crítica. Conta o drama de três de pessoas que partilham o mesmo dia de aniversário, sempre com um twist no final da história.

Já na primavera, estreia-se Prison Break (início abril, Fox), novamente com Michael Scofield (Wentworth Miller) no centro da ação. Sete anos depois do fim da quarta temporada, Scofield está preso no Iémen e agora é a vez de o seu irmão, Lincoln Burrows (Dominic Purcell), resgatá-lo, com ajuda do resto do grupo de ex-companheiros de cárcere, Sucre, T-Bag e C-Note.