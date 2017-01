'Z: The Beginning of Everything' ou a musa de F. Scott Fitzgerald

A série biográfica sobre Zelda Sayre, a mulher do autor de The Great Gatsby, com quem teve uma relação turbulenta e apaixonada, está disponível no Amazon Prime Video, a partir desta sexta-feira, 27

Giovanni Rufino

Por detrás de um grande homem, há sempre uma grande mulher. Parece que o ditado popular foi feito à medida de Zelda Sayre e F. Scott Fitzgerald, casal célebre no seu tempo, muito à custa de uma relação tão turbulenta quanto apaixonada. Z: The Beginning of Everything é uma série original da Amazon sobre Zelda Sayre, foi escrita por Nicole Yorkin e Dawn Prestwich (já assinaram juntas Melrose Place, Battlestar Galactica, The Killing ou FlashForward) e baseia-se num livro de Therese Anne Fowler.

O enredo de Z recua até 1918, ao momento de uma festa em Montgomery, no Alabama, quando o escritor F. Scott Fitzgerald, autor de The Great Gatsby, conhece Zelda Sayre, uma mulher muito à frente do seu tempo. A dezena de episódios disponíveis a partir desta sexta, 27, que para já é a única temporada, segue ao pormenor a relação entre os dois, com cenas de ciúmes, drama, doenças e fracassos. Mas também mostra o lado glamoroso da vida boémia dos Fitzgerald nos anos dourados do jazz, a chegada ao topo dos círculos literários e sociais de Nova Iorque e a expatriação para Paris.

Tudo isto decorre à medida que Zelda Sayre Fitzgerald vai saindo da sombra do marido, revelando o seu talento artístico e uma força destrutiva. Depois de lhe ter sido diagnosticada esquizofrenia, Zelda foi internada diversas vezes, entrando e saindo de sanatórios, vindo a morrer, em 1948, por causa de um incêndio. Em Z: The Beginning of Everything, o sueco David Hoflin faz de F. Scott Fitzgerald e Christina Ricci, revelada, em 1991, no filme A Família Addams, interpreta a icónica Zelda Sayre. Afinal, a musa do escritor.

Em breve, a vida de Zelda Sayre também dará o mote para um filme realizado por Ron Howard e protagonizado por Jennifer Lawrence. Já o projeto The Beautiful and the Damned, terá Scarlett Johansson no papel de Zelda, uma adaptação de uma obra de F. Scott Fitzgerald sobre o seu próprio casamento.

Z: The Beginning of Everything > disponível a partir 27 jan, sex