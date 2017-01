Amazon Prime Video: A Netflix que se cuide

O serviço de streaming do gigante das vendas online chegou a Portugal. É aí que se verá, entre outras, a nova série de Woody Allen, Crisis in Six Scenes

Dos 200 novos países onde o Amazon Prime Video entrou em funcionamento, em dezembro, Portugal é dos que está bem cotado na Europa no que à televisão por subscrição diz respeito, com 3,6 milhões de consumidores no terceiro trimestre deste ano, segundo dados da Anacom. No entanto, quando se fala de streaming on demand (Netflix, Fox Play e Nplay), os números são menos inflamados – apenas cerca 3,2% dos indivíduos tinha subscrito um desses serviços. Mas, na verdade, são cada vez mais as pessoas que dizem ver séries, filmes ou documentários neste formato, fazendo com que as empresas apostem cada vez mais em nomes consagrados de Hollywood para as suas produções.

Do catálogo do Amazon Prime Video fazem parte originais como Transparent, vencedora de dois Globos de Ouro para Melhor Série de Comédia e Melhor Ator de Comédia para Jeffrey Tambor, por interpretar uma sexagenária transexual; a comédia Mozart in The Jungle, sobre o mundo das orquestras de Nova Iorque; The Man In The High Castle, a adaptação do livro de Philip K. Dick sobre uma realidade alternativa em que os nazis e os japoneses ganharam a II Guerra Mundial; e The Grand Tour com a equipa de Top Gear, programa britânico sobre automóveis popularizado por Jeremy Clarkson.

Ainda sem data de estreia, mas já anunciada para este ano, chegará Crisis in Six Scenes, a série que a Amazon demorou dois anos a convencer Woody Allen a escrever e a realizar. Aos 81 anos, o cineasta escolheu a cantora Miley Cyrus para protagonista. Nesta história passada nos turbulentos anos 1960, a chegada de uma hippie, que leva a sério os ideais comunistas, vem tirar a paz reinante na família de classe média do escritor judeu Sidney J. Munsinger (Woody Allen).

Também Goliath, com Billy Bob Thornton e nomeada para os Globos de Ouro, na categoria de Melhor Ator em série dramática, chegará ao Amazon Prime Video. A história de Billy McBride, um conceituado advogado que vê a sua carreira a cair em desgraça, tem recebido muito boas críticas.

O Amazon Prime Video tem um período experimental gratuito de sete dias. Depois, cada mês custa €2,99, nos primeiros seis meses, e €5,99, nos seguintes. A adesão ao serviço e o cancelamento são gratuitos. A app Prime Video (para Android e iOS) pode ser usada no computador, em smartphones, tablets e nas televisões inteligentes da LG e Samsung.