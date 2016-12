28 sugestões para um Natal em frente à televisão

Entre programas de culinária, maratonas de séries, clássicos do cinema, filmes de ação e heróis animados, vai ser difícil ter o comando sossegado. É Natal, faz parte

A COMER E A VER COZINHAR

A mesa ganha destaque em vésperas de Natal. Os dias são de celebração, de troca de presentes e de convívio gastronómico. É preciso pensar na ementa, fazer a lista de compras e enfrentar as multidões nos supermercados. Por estes dias, a SIC Mulher aposta nas receitas da cozinheira britânica Nigella Lawson no programa Simply Nigella (a partir 21 dez, qua 19h45, seg-sex 11h30, 19h45). Além de novas receitas de pequenos-almoços, ceias e de jantares de grupo, o episódio especial de Natal (24 dez, sáb 18h45) é um guia para não falhar na cozinha nesta época. Inspirada pelas luzes do Natal de Kansas City, Nigella Lawson apresenta o local nos Estados Unidos e receitas caseiras, sempre com o seu toque britânico.

Prepare-se para uma aula de culinária diferente com Gordon Ramsay – Xmas Cookalong (24-25 dez, sáb 17h15, dom 13h15), onde o chefe ensina a preparar um banquete de Natal, num verdadeiro show cooking. Muda-se de canal e no 24Kitchen, em Os Segredos da Tia Cátia (23 dez, sex 20h30), Cátia Goarmon partilha uma receita de família que será a inspiração para o rolo de bacalhau de entrada, seguido de um peru recheado com castanhas e maçãs, um tronco de Natal com doce de ovos, framboesas e groselhas e uma surpreendente árvore de queijos portugueses e uma coroa de pães.

NO SOFÁ, A VER FILMES E SÉRIES

Apesar de não existir um protocolo sobre se a televisão deve ou não estar ligada nos serões natalícios, aqui na VISÃO Se7e não somos fundamentalistas e sugerimos alguma ficção que passará nestes dias. Para quem já se perguntou se, este ano, dá o clássico Música no Coração, a resposta é sim (24 dez, sáb 23h45. RTP1). Quase que pode funcionar como banda sonora do momento de troca de presentes à meia-noite.

No dia de Natal, domingo, 25, a SIC vai apostar em Cinderella (18h), uma produção da Disney, realizada por Kenneth Branagh e com Lily James e Cate Blanchett; nas aventuras de Sozinho Em Casa (16h) e em The Hunger Games: A Revolta – Parte 1 (23h). Com a chancela da Marvel, no TVCine 1 estreia Capitão América: Guerra Civil (25 dez, dom 21h30), um dos filmes mais vistos e rentável do ano. Com Robert Downey Jr. no papel de Homem de Ferro e Chris Evans como Capitão América.

O FOX Comedy assegura uma maratona dedicada à antestreia da oitava temporada de Uma Família Muito Moderna (25 dez, dom 18h15-21h35). São nove episódios que continuam a seguir as peripécias do clã Pritchett-Dunphy-Tucker. Depois de cada uma das três famílias ter viajado, regressam a casa no Dia do Pai.

Dezembro também é rico em estreias no serviço de streaming Netflix. Na sexta-feira, 23, fica disponível Caçadores de Trolls, a história de dois mundos em rota de colisão, numa série de animação realizada pelo mexicano Guillermo del Toro. Sense8 tem um especial de Natal e uma segunda temporada confirmada (estreia a 5 de maio de 2017). Ao longo de duas horas, Sense8: A Christmas Special segue as oito personagens, enquanto as suas mentes navegam pelas vidas de cada uma delas.

PARA ENTRETER CRIANÇAS E ADULTOS NOSTÁLGICOS

Mesmo não sendo um provérbio, a máxima de que “o Natal é para as crianças” já ganhou o seu lugar. E na televisão tem primazia, com a programação dos vários canais centrada nos filmes de animação de maior sucesso. Uma desculpa para os adultos que também gostam de desenhos animados. Logo a partir de sexta-feira, 23, a SIC passa A Abelha Maia (11h15), Heidi (14h) e Marco (16h); no sábado, 24, vê-se A Idade do Gelo (11h15), A Idade do Gelo, Um Natal de Mamute (12h40), Paddington (16h), Frozen, O Reino do Gelo (18h), Big Hero 6, Os Novos Heróis (21h15) e o dia de Natal está reservado para Kenai e Koda (8h), A Princesa e O Sapo (9h30), Monstros, A Universidade (14h), Rio 2 (21h15).

O Canal Panda escolheu contar a história de Niko e o Pequeno Traquinas (24 dez, sáb 18h30), uma rena voadora que tem de lidar com o novo casamento da mãe, além de tomar conta de um irmão. Já passaram dez anos desde o primeiro Madagáscar (25 dez, dom 18h30), a aventura de uma girafa, uma zebra, um leão e um hipopótamo de Nova Iorque desterrados na selva liderada pelo lemur Juliano.

À boleia do mega-sucesso deste verão, o jogo Pokémon Go, o Biggs estreia Pokémon O Filme: Hoopa e o Duelo Lendário (25 dez, dom 18h), o 18.º filme da saga. Numa cidade deserta à beira-mar, Ash, Pikachu e os seus amigos conhecem o Pokémon Mítico Hoopa, que tem a habilidade de atrair coisas, pessoas e Pokémons, através dos seus anéis mágicos.

O Nickelodeon produziu o seu primeiro filme de animação original com estreia nesta semana. Albert (23, 25, 27 dez, sex, ter 15h, dom 17h) conta a história de um pinheiro, que juntamente com os seus dois melhores amigos, uma divertida palmeira e uma alga turbulenta, vai atravessar o seu país para realizar o sonho de se tornar a árvore de Natal mais famosa do mundo. A SIC K escolheu Como Salvar o Pai Natal (24 dez, sáb 18h30) para a sua programação. Neste filme, o Pai Natal é obrigado a modernizar-se para continuar a trabalhar na pequena oficina com a ajuda dos elfos. Sinais dos tempos.