Centro de Interpretação da Natureza de Monserrate: Descobrir a fauna e flora da serra de Sintra

1 / 4 José Carlos Carvalho 2 / 4 José Carlos Carvalho 3 / 4 José Carlos Carvalho 4 / 4 José Carlos Carvalho

O edifício branco de grandes janelas, onde funciona o novo Centro de Interpretação da Natureza, revela-se entre a vegetação frondosa do Parque de Monserrate, assim que termina o caminho de terra batida desde as bilheteiras. É nesta casa, construída em 1920 como atelier de pintura de Sir Francis Cook, bisneto do primeiro visconde de Monserrate – chegou a servir de instalação para animais exóticos –, que, desde meados de outubro, dá-se a conhecer, em quatro núcleos temáticos, a fauna e a flora da serra de Sintra.

Sem revelar muito do que se vê durante a hora e meia de visita, sempre acompanhada por um guia, diga-se que o centro, direcionado para um público entre os 6 e os 12 anos, inclui um aquaterrário, onde de momento habita um cardume de boga-portuguesa, tritões-de-ventre-laranja e tritões-marmoreados, e um modelo de carvalho-português (está pendurado no teto, decomposto em raiz, tronco e copa), espécie que se encontra em grande número em Sintra. Antes disso, oito vídeos pequenos explicam, através de animações, como surgiu esta serra, há 25 milhões de anos, e evoluiu até aos dias de hoje.

A visita termina de olhos postos no teto da mezzanine, para assistir à projeção que mostra a águia-de-bonelli, o falcão-peregrino ou o morcego-anão. Entre explicações e jogos, muito se descobre só de olhar pelas grandes janelas, por onde a Natureza parece entrar, sem pedir licença.

Centro de Interpretação da Natureza de Monserrate > Parque de Monserrate > T. 21 923 7300 > seg-dom (mediante marcação prévia); próximas visitas: 30 nov, 7, 14 e 21 dez, sáb 15h (requer inscrição prévia) > €8, €5 (programa escolas)