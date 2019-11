Brasil no copo na nova Cachaçaria Macaúva, no Porto

1 / 4 Lucília Monteiro 2 / 4 Lucília Monteiro 3 / 4 Lucília Monteiro 4 / 4 Lucília Monteiro

A Macaúva, que acaba de abrir na zona pedonal da Rua Miguel Bombarda, não é só um bar. “Foi pensado como uma casa de cultura que quer refletir sobre a cachaça, a boémia brasileira e a arte popular do Brasil”, resume Marcelo Moschetti, professor de Filosofia, que, com a mulher, Maísa Tolentino, trocou Ilhéus, na Bahia, pelo Porto, para abrir a primeira cachaçaria, pura e dura, da cidade. Trata-se de uma filial da Cachaçaria Macaúva em Analândia, no estado de São Paulo, aberta em 2011 por Milton Lima, um dos maiores conhecedores desta aguardente feita à base de cana-de-açúcar.

No Porto, Marcelo reconverteu uma antiga galeria de arte num bar, decorado com mobiliário vintage, onde se dão a provar 46 marcas certificadas de cachaça, ao mesmo tempo que se dá a conhecer o trabalho de artistas, ao som de música negra do Brasil (no dia em que por lá passámos, escutava-se um set do DJ Paulão).

Na carta, explicam os proprietários, tentaram representar todos os estados brasileiros e todas as madeiras [são mais de 30], onde a cachaça envelhece. Para entrar no mundo desta bebida de alto teor alcoólico (entre 38 e 48% vol.), sugere-se o menu degustação (€12), que inclui três meios copos de marcas diferentes e uma água com gás para limpar o palato. Para acompanhar a cachaça (a partir de €3), há uma série de petiscos: coxinhas, pastel de feira (feito no restaurante vizinho Sabores da Amazónia), pão de queijo simples ou recheado com chouriço, empadas, pão de mel, tremoços (do Bolhão), amendoins, mandioca frita e, em breve, bolinhos de bacalhau e caldinho de feijão. Para que se aprecie a bebida “com calma, no seu tempo”, como recomenda Marcelo Moschetti. .

Acompanhando o ciclo de exposições de Bombarda, o bar tem patente a exposição Doze Estudos sobre o Devorador de Homens, do artista brasileiro Rafa Campos Rocha.

Cachaçaria Macaúva > R. Miguel Bombarda, 552, Porto > T. 96 252 6587 > qua-dom 16h-24h