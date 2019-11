Crónica por Lisboa: Isto não é uma torre

Os lugares da cidade, as histórias escondidas e os pequenos prazeres. A crónica quinzenal Por Lisboa, pela jornalista Rosa Ruela

Tiveram sorte os futuros militares que, a partir da segunda metade do século XIX, passaram a estudar no Paço da Rainha. Além do lindíssimo palácio que pertenceu a D. Catarina de Inglaterra, ganharam um observatório astronómico nas novas instalações da Escola do Exército (hoje Academia Militar). Estavam habituados a aulas práticas na Rua da Escola Politécnica; trocaram de bairro, mas não perderam na troca.

“Posto Astronómico e Geodésico.” A lápide seria colocada anos mais tarde, acima da porta, quando a escola já era de Guerra e a vizinhança dera em chamar Torre do Relógio à estranha construção. É natural. O grande relógio dá nas vistas ali a meio da torre pintada do mesmo encarnado-escuro do fronteiro Paço da Bemposta, com o seu ponteiro das horas partido nas três e meia (da manhã?). Para quem não sabia, a cúpula de chapa era só um telhado original.

Sabendo o que é, apetece entrar e seguir pela sua escada de caracol interior, que começa por levar até junto do mecanismo do relógio. Continuando a subir, chega-se então à cúpula onde se faziam as observações astronómicas, fáceis numa altura em que a cidade ainda era suficientemente escura. A nova iluminação pública a gás iniciara-se há pouco e a elétrica ainda vinha longe. Os futuros militares viam estrelas como ninguém.