Cinco coisas a não perder nos Dias do Desassossego – e celebrar Saramago e Pessoa

Em Lisboa, os Dias do Desassossego regressam a partir deste sábado, 16 (dia do nascimento de José Saramago), e prolongam-se até 30 de novembro (dia da morte de Fernando Pessoa). Em duas semanas de atividades, com concertos, passeios, oficinas e conversas, celebra-se a leitura e a obra destes escritores portugueses. Em cinco pontos, saiba o que não pode perder nesta edição

Diana Tinoco

1. João Afonso canta poetas de língua portuguesa

É com a voz de João Afonso que se dá início, este sábado, 16, na Fundação José Saramago, à 7ª edição dos Dias do Desassossego. Neste concerto de abertura, com início marcado para as 21 horas, João Afonso canta poetas de língua portuguesa, como Camilo Pessanha, Mia Couto, José Eduardo Agualusa, Fernando Pessoa e José Afonso, seu tio. As vozes e guitarras de Miguel Fevereiro e António Pinto acompanham o músico neste espetáculo. Fundação José Saramago, R. dos Bacalhoeiros, 10, Lisboa > 16 nov, sáb 21h > €3

2. Puzzle de Fronteiras

A estreia nacional do documentário sonoro Puzzle de Fronteiras, um trabalho do português André Cunha e da espanhola Laura Romero, é uma das novidades desta edição dos Dias do Desassossego. Durante duas horas, nesta sessão de escuta, em quase tudo parecida a uma sessão de cinema, faz-se uma viagem sonora “atravessando múltiplas (não) fronteiras em redor da Catalunha e das suas várias raias, depois dos acontecimentos do outono de 2017 (data do referendo sobre a independência da Catalunha).” Estreado em fevereiro deste ano, no festival Longueur d’Ondes, um dos maiores festivais do mundo dedicado à rádio, Puzzle de Fronteiras começa agora a ser exibido em várias salas da Europa. Fundação José Saramago, R. dos Bacalhoeiros, 10, Lisboa > 23 nov, sáb 16h > grátis (sujeito à lotação da sala)

3. Meninas Exemplares

Na tarde de domingo, 24, os textos de Maria Velho da Costa ganham vida numa sessão de leitura encenada com as atrizes Cristina Carvalhal, Nádia Yracema e Sara Carinhas. O título-provocação Meninas Exemplares, retirado da obra Casas Pardas, levanta um pouco do véu sobre esta sessão, onde a escrita poderosa de Maria Velho da Costa dá vida à a Biblioteca Palácio Galveias, uma das mais bonitas bibliotecas de Lisboa. Biblioteca Palácio Galveias, Campo Pequeno, Lisboa > 24 nov, dom 17h30 > grátis (sujeito à lotação da sala)

EGEAC/José Frade

4. Quando vejo esta Lisboa

A visita guiada Quando vejo esta Lisboa é uma das atividades regulares da Casa Fernando Pessoa e integra esta edição dos Dias do Desassossego, com um passeio que terá lugar no sábado, 30, dia de encerramento do festival. Este passeio, pela zona da Baixa e Chiado, é guiado pela equipa educativa da Casa Fernando Pessoa que levará os participantes à descoberta da vida e obra do poeta através de lojas, cafés e outros lugares que fizeram parte do seu quotidiano. O ponto de encontro é no Largo de São Carlos, na casa onde o poeta nasceu. Ponto de encontro no Largo de São Carlos > 30 nov, sáb 11h > grátis (lotação limitada, necessária marcação prévia para secretaria@josesaramago.pt)

EGEAC/José Frade.

5. Pessoa Ressoa

O encerramento dos Dias do Desassossego faz-se no sábado, 30, com uma sessão de leituras na Igreja de Santa Isabel, em Campo de Ourique. Na voz de Ivo Canelas e Luísa Cruz, acompanhados ao acordeão por João Barradas, vão ouvir-se poemas contemporâneos inspirados na poesia de Fernando Pessoa, selecionados por Joana Matos Frias. Esta é a primeira sessão de leituras Pessoa Ressoa, um ciclo que a Casa Fernando Pessoa retomará assim que reinicie a sua atividade (suspensa devido às obras de remodelação no edifício), numa parceria com o Instituto de Literatura Comparada Margarida Llosa, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Igreja de Santa Isabel, R. Saraiva de Carvalho, 2 A, Lisboa > 30 nov, sáb 16h > grátis (sujeito à lotação da sala)