Seis (boas) sugestões para fazer no Porto, neste fim de semana

Para assinalar os dois anos desde que a Casa da Arquitetura – Centro Português de Arquitetura se mudou para o quarteirão da Real Vinícola, em Matosinhos, foi preparado um programa de três dias, de entrada livre. A partir desta sexta, 15 e até domingo, 17, além de visitas orientadas tanto ao edifício como às exposições Souto de Moura – Memória, Projetos, Obras , que ocupa a Nave e a Galeria da Casa, e Que Força é Essa – Imagens de Protesto e Participação Democrática em Portugal, no Pavilhão Central, haverá visitas guiadas a outros edifícios, como a Casa de Chá da Boa Nova e Piscina Quinta da Conceição, em Leça da Palmeira, e à Casa Roberto Ivens, em Matosinhos. Aqui, na casa que pertenceu à família do arquiteto Siza Vieira, será inaugurada (sábado, 16) a exposição Siza antes do Siza. Álvaro Siza L’Opera Prima, patente em Milão aquando do lançamento do número 896 da revista Casabella, dedicada ao primeiro Pritzker português.

A festa de aniversário inclui ainda o concerto Jazz para Souto de Moura (15 nov, sex 21h30), com a Orquestra de Jazz de Matosinhos a percorrer a música do final dos anos 50 à medida do arquiteto, além de performances pelo Balleteatro e Companhia Instável, e de novo circo contemporâneo em mastro chinês. Há ainda conversas, como a que junta Eduardo Souto Moura a Rafael Moneo e Francesco dal Co sobre A Construção é um Conceito (16 nov, sáb 18h), e oficinas para crianças e jovens: O Atlas da Arquitetura (4-12 anos); Jogo da Glória da Arquitetura (6-12 anos); Cidades sem Fronteiras (6-12 anos) e a visita-jogo Há Luz no Arquivo (6-10 anos). Na noite de sábado, 16, entre as 23 horas e as duas da manhã, há ainda lugar para a festa Machine de Fête, com os Djs Joaquim Mota e Isidro Lisboa. Casa da Arquitetura > Av. Menéres, 456, Matosinhos > T. 22 240 4663 > 15-17 nov, sex 20h30-24h, sáb 10h-24h, dom 10h-19h) > grátis