Na exposição "Harry Potter: The Exhibition", em Lisboa, estamos no universo mágico de Hogwarts

Será a experiência mais próxima e pessoal que os fãs do célebre feiticeiro podem ter do seu mundo. A VISÃO Se7e falou com a produtora da exposição Harry Potter: The Exhibition e antecipa aqui o que vai poder ver no Pavilhão de Portugal, em Lisboa, já a partir deste sábado, 16

Atenção, muggles. A carta para viajar até Hogwarts chegou, finalmente. Harry Potter: The Exhibition promete transformar o Pavilhão de Portugal, em Lisboa, numa gigantesca montra do universo mágico criado por J.K. Rowling, a partir deste sábado, 16. Com nove áreas temáticas a ocuparem cerca de 1 800 m2, a exposição é composta por cenários, roupa e objetos icónicos, como a espada de Gryffindor, sem esquecer a Escola de Magia de Hogwarts, a Floresta Proibida e o campo de Quidditch. Aos olhos do público, o mundo de Harry Potter ganhará dimensão, mesmo sem que se atravesse a parede da Plataforma 9 (3/4). “Esta é a oportunidade de os fãs verem de perto os adereços e figurinos dos filmes, de verem todos os detalhes”, diz à VISÃO Se7e Frank Torres, da GES Events, produtora da exposição, em parceria com a Warner Bros.

A visita começa depois de se cruzar o portão de Hogwarts e, tal como nos filmes, o “chapéu selecionador” indicará aos visitantes a escola a que pertencem. No entanto, em cada grupo apenas três pessoas terão esse privilégio. Depois, viajar-se-á por alguns dos melhores momentos da saga de Harry Potter, através de oito telas gigantes, numa “montagem emocionante para refrescar a memória”, continua o produtor, antes de se escutar o assobio (com fumo incluído) do Expresso de Hogwarts. Com um ambiente negro e sombrio, música de fundo e efeitos especiais, “é uma exposição imersiva e muito envolvente”, garante Frank.

São mais de 200 objetos em exibição, entre trajes autênticos e adereços icónicos das produções, recriando-se, ao mesmo tempo, alguns dos cenários da saga, como a cabana de Hagrid ou a sala comum de Gryffindor, onde se encontram a varinha mágica e os óculos de Harry Potter. As salas de aula, onde se observa o traje original do professor Snape, ou a estufa exótica, onde o público pode interagir com as barulhentas mandrágoras, entram também neste argumento. E, claro, haverá lugar para lançar uma Quaffle, a bola que abre os jogos de Quidditch. A visita termina no Great Hall, a grande sala de jantar de Hogwarts, iluminada por velas flutuantes. Apetece gritar: Expecto Patronum.

Há dez anos a viajar pelo mundo, Harry Potter: The Exhibition estreou-se em Chicago, em 2009, com trajes, adereços e cenários dos filmes. Já passou por cidades como Amesterdão, Berlim, Paris, Nova Iorque e chega agora a Lisboa.

Pavilhão de Portugal > Al. dos Oceanos, Parque das Nações, Lisboa > T. 21 891 8409 > 16 nov-8 abr, seg-qui 10h-19h, sex-dom 10h-20h30 > €16, €12 (até 12 anos), €38 (2 adultos + 2 crianças até 12 anos)