Poetas do Povo, no Cais do Sodré: Há (quase) sete anos a declamar

Os declamadores são atores, músicos, escritores, desafiados por Alexandre Cortez, músico, e Nuno Miguel Guedes, jornalista, a subir ao palco do bar O Povo, no Cais do Sodré, para um noite descontraída em volta da poesia. Os Poetas do Povo são uma das sete moradas, em Lisboa e no Porto, para ouvir poesia que fazem o tema de capa da VISÃO Se7e, esta quinta, 14, nas bancas. Veja o vídeo