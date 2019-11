Collect: O novo ponto de encontro no Cais do Sodré, em Lisboa

Funciona como bar de cocktails, hamburgueria, loja de discos de vinil e ainda uma rádio para ouvir online. A Collect fica na Rua Cor-de-Rosa, no Cais do Sodré, em Lisboa

No lugar onde antes estava o restaurante Duplex, na Rua Nova do Carvalho, no Cais do Sodré, em Lisboa, surgiu a Collect que funciona como um quatro-em-um: bar, hamburgueria, loja de discos de vinil e, ainda, rádio online. Abriu em julho, pelas mãos de três sócios e reflete as paixões de cada um. “Não fazia sentido abrirmos um negócio sem a música”, sublinha Mariana Barosa (que assina como Mary B, enquanto DJ), uma das responsáveis da Collect e companheira de aventuras na indústria musical de João Maria Girão. Nos anos 1990, o algarvio mudou-se para Londres, e foi lá que que descobriu a música eletrónica, tornando-se mais tarde DJ residente do Cafe 1001, em Brick Lane. A ideia inicial era a de abrir uma loja de discos de vinil em conjunto com uma rádio online, mas Bernardo Girão, irmão de João, juntou-se ao projeto e trouxe a sua experiência na restauração.

O bar e a hamburgueria ocupam o piso térreo, com uma ementa que promete agradar a todos os paladares, a qualquer hora do dia e pelo menos até à uma da manhã, altura em que fecha a cozinha. A destacar, o hambúrguer de vaca Miura, com mozzarella, manjericão, rúcula, cebola caramelizada, tomate seco e maionese (€9,50), e o Crispy Bacon, feito com carne de vaca, bacon grelhado, ovo estrelado, queijo cheddar, cebola caramelizada e mistura de alfaces (€9,80). Podem ser saboreados com o cocktail da casa, o Collect, com gin, vinho do Porto branco seco, licor Saint Germain, puré de maça e hortelã (€9), ou o Apple Crumble, que leva vodka, canela, puré de frutos silvestres, sumo de maçã e bolacha Maria (€10). Além dos 60 lugares sentados no piso de baixo, há mesas no andar de cima, onde fica a loja de vinis em segunda mão, de vários estilos musicais dos anos 1980 e 1990 até edições mais recentes. Estão arrumados em caixas de madeira, e podem ser postos a tocar num dos três gira-discos de que a loja dispõe. Logo ali ao lado, fica a rádio que transmite, ao vivo, para o Facebook da Collect. “A tecnologia permite divulgar, para qualquer local do mundo, o que está a acontecer aqui, desde concertos, DJ sets, entrevistas”, diz Mariana. Para quem estiver por perto, vale a pena passar por lá.

Collect > R. Nova do Carvalho, 58, Lisboa > seg-qui 12h30-2h, sex-sáb 12h30-3h