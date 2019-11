Território e Natureza: 7 razões para não perder o Fórum do Futuro, no Porto

Travessias é o tema do festival do pensamento Fórum do Futuro que, de 3 a 9 de novembro, dá voz a 52 pessoas de todo o mundo, entre escritores, ativistas e atores, com o Rivoli como palco principal. Eis sete motivos a não perder