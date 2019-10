7 festas para comemorar o Halloween, em Lisboa

O Dino Parque da Lourinhã, o maior parque temático de dinossauros da Europa, em área e percursos, assinala pela primeira vez o Halloween, com três dias de susto e muita brincadeira. Assim, para os mais corajosos, sugere-se a participação na Grande Expedição Assombrada, uma visita noturna cheia de aventuras, em que os participantes são transportados ao ano de 1819, data em que foi realizada a primeira expedição à procura dos grandes carnívoros. As sessões, para maiores de 12 anos, acontecem de quinta, 31, a sábado, 2, entre as 21 e 30 e as 22 e 30. Para os fãs de dinossauros, com idades entre os quatro e os 12 anos, há uma visita ao fim da tarde, com menos sustos, mas igualmente arrepiante, entre dinossauros e personagens alusivas ao Halloween. Haverá ainda pinturas faciais e quem for mascarado, tem direito a uma surpresa.