6 festas (e muitos sustos) para celebrar o Halloween, no Porto

Haverá palhaços com cara de assassino, caveiras, muitos rostos pintados e sangue num verdadeiro "circo de horrores", montado na discoteca Lust para a noite de Halloween, nesta quinta, 31. E, para ir além das personagens trajadas a rigor, não faltarão tendas, teias, com a iluminação certa e o bar aberto. Aconselha-se que leve máscara mas, no caso de se esquecer, haverá lá dentro quem lhe pinte a cara. A música, do rock até às sonoridades do Brasil, não vai faltar, para animar até mesmo os esqueletos mais renitentes.

