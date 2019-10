No novo Anima Park, em Alcabideche, há muito onde entreter os miúdos

1 / 4 DR 2 / 4 DR 3 / 4 DR 4 / 4 DR

Foi a experiência na organização de festas para crianças, no Brasil, que levou o casal carioca Cesar Batas e Marcela Giovanni a abrir o Anima Park, em Alcabideche, na zona de Cascais. São 1 500 metros quadrados, construídos com o objetivo de entreter, dentro de portas, miúdos aventureiros, os que gostam de tecnologia e os que brincam ao faz-de-conta.

A diversão passa por um slide com 20 metros de comprimento, uma zona de arborismo com 25 metros, com várias pontes e travessias; por um escorrega--boia (a criança, dentro de uma boia, sai de uma altura de três metros e percorre uma extensão de 11 metros) e pelo brinquedão, composto por uma série de obstáculos. Há ainda uma cidade e um campo de futebol em ponto pequeno, trampolins e uma zona dedicada à tecnologia, com PlayStation 4, óculos de realidade virtual e câmaras para jogar.

O Anima Park recebe crianças a partir de 1 ano de idade. Na mezzanine, existe uma sala com mesa de snooker, flippers e uma carta de bebidas e snacks para os adultos se entreterem, enquanto as crianças gastam energias.

Anima Park > R. Hermenegildo Pulquério, 246, Alcabideche, Cascais > T. 210 509 561 > sex 16h-20h, sáb 10h-22h, dom 10h-20h > sex €6/hora, €2 /cada 30 minutos seguintes, sáb--dom e feriados €7/hora, €3/cada 30 minutos seguintes; 1-3 anos com acompanhante €5 (seg-dom), adulto €5 (sex-dom e feriados)