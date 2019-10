Este fim de semana há Jardins Abertos em Lisboa – e as visitas são grátis

O festival Jardins Abertos está de volta, com uma edição inédita de outono para desvendar as cores da estação e relembrar a importância de voltar à terra. É já neste sábado e domingo, dias 26 e 27

1 / 6 Aline Macedo 2 / 6 Aline Macedo 3 / 6 Aline Macedo 4 / 6 Hugo Silva 5 / 6 6 / 6

Agora que as temperaturas baixaram, as árvores vestem-se com cores mais quentes e as folhas vão caindo ao sabor do vento. Aproveite-se a iniciativa Jardins Abertos, que acontece estes sábado, 26, e domingo, 27, para visitar a Quinta Conde dos Arcos, uma quinta histórica nos Olivais, em Lisboa, com nove hectares e recentemente requalificada. No Parque Eduardo VII, a Estufa Fria exibe a Mostra de Orquídeas do Clube de Orquidófilos de Portugal com vários exemplares destas plantas para apreciar, entre outros residentes que ali vivem. Do outro lado da cidade, no Beato, na Quinta das Pintoras, espera-nos um jardim com alamedas, um lago com cisnes negros e uma estufa de avencas muito especial.

Estes são apenas três exemplos que se abrem aos olhares dos participantes na edição de outono dos Jardins Abertos, coorganizada com a Câmara Municipal de Lisboa. “Cada jardim conta uma história. Na maioria, são privados, semiprivados ou institucionais, mas temos também jardins públicos incríveis, como é o caso dos parques hortícolas da cidade, que fazem de Lisboa uma das maiores paisagens comestíveis entre as diversas capitais europeias”, adianta Tomás Tojo, diretor do Jardins Abertos, que até agora acontecia apenas uma vez por ano, na primavera. Ainda que o foco do festival sejam as visitas aos jardins, a programação inclui várias atividades “centradas na sustentabilidade e em práticas positivas, relacionando a Natureza ao nosso contexto doméstico”, explica. São disto exemplo as oficinas de jardinagem relacionadas com o outono – a poda, a multiplicação, a recolha e a preservação de sementes – e de compostagem, pela Lisboa a Compostar. Ao todo, haverá cerca de 30 jardins para descobrir em visitas livres, acompanhadas ou guiadas (todas grátis), num passeio para se fazer agasalhado e com vontade de palmilhar e respirar ar puro.

Jardins Abertos > Vários locais de Lisboa > 26-27 out, sáb-dom > grátis > mais informação em jardinsabertos.com