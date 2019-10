A segunda vida da Barbearia Passos Manuel, no Porto

Fica dentro da Garagem Passos Manuel, no Porto, e reabriu com música, bebidas e novo horário. Uma história com barbas moldada aos novos tempos

É a mais recente aventura de Daniel Pires. O mentor e gestor do Maus Hábitos – Espaço de Intervenção Cultural insiste em “dar luz” a outro lugar escondido do Porto. Em frente ao coliseu, a Garagem Passos Manuel, edifício inaugurado em 1939, acolheu vários serviços, entre escritórios, oficina e barbearia. Cliente desta última, há 18 anos, Daniel começou por “namorar” os espelhos redondos, dos anos 70, acabando por ficar com a casa. Foi depois de o sr. Pereira, o barbeiro, então com 81 anos, comunicar a sua intenção de fechar a porta. “A barbearia é um segredo bem guardado, é parte da nossa cultura, da génese desta cidade”, sublinha. “Custava-me vê-la desaparecer.”

Este não é mais um projeto híbrido, como o Maus Hábitos, é sim uma barbearia, onde as mulheres também podem cortar o cabelo (a partir de €10) e os homens tratar da barba (a partir de €7), feita à máquina ou à navalha, com toalha quente. Daniel Viana, 30 anos, é quem corta e apara com mestria cabelo, bigode e barbas de geometria variada.

Com três cadeiras de barbeiro, por onde passaram figuras ilustres, paredes almofadadas em capitoné, armários em madeira, vitrina com objetos antigos e uma claraboia original, a Passos Manuel modernizou-se para enfrentar os novos tempos. À entrada, mantém-se o Porto dos anos 30, numa fotografia de grande formato, a preto-e-branco. Ao lado alinham-se pentes, escovas, tesouras, ceras e óleos, de marcas como a portuense Le Beard. Além de revistas e jornais, na barbearia conte--se com minibar, playlist escolhida a dedo, horário alargado e, em breve, música ao vivo. Uma história antiga, mas de espírito bem atual.

Barbearia Passos Manuel > Garagem Passos Manuel > R. Passos Manuel, 178, Porto > T. 91 917 8178 > seg-qua e sáb 10h-19h, qui-sex 12h-22h > aceita marcações