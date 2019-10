6 sugestões para fazer neste fim de semana de outono no Porto

Exposições de fotografia, teatro para toda a família, a estreia de um musical, concertos de jazz e um festival de cinema são algumas propostas para ver (e ouvir), neste sábado e domingo, 19 e 20, no Porto

1. Queer Porto – Festival Internacional de Cinema Queer, Teatro Rivoli

Já faz parte da rentrée cultural da cidade, este Queer Porto – Festival Internacional de Cinema Queer a revelar diferentes olhares e leituras sobre as diversas expressões da cultura LGBTI+. O destaque desta quinta edição, a decorrer até domingo, dia 20, vai para os 50 Anos dos Motins de Stonewall, em Nova Iorque, provocados pela invasão policial de um bar frequentado pela comunidade gay, na década de 60. Na sessão de encerramento, no Teatro Rivoli, passa o filme El Ángel , de Luis Ortega, exibido em Cannes em 2018, que conta a história do assassino em série argentino Carlos Robledo Puch (19 out, sáb 21h30). Segue-se uma festa no Maus Hábitos, com BITCHO, Catxibi e DJ Kitten. Já no domingo, 20, exibem-se duas obras de Arthur J. Bressan Jr: Gay USA, em cópia restaurada (às 17h), e Buddies, apresentado como “a primeira ficção cinematográfica” sobre o tema do VIH/SIDA (às 19h). R. do Bonjardim, 143, Porto > T. 22 339 2200 > até 20 out, dom > €3,50

D. R.

2. Musical “O Fantasma da Ópera”, Coliseu do Porto

É a estreia em Portugal do musical que já passou por mais de 35 países, baseado no romance francês escrito por Gaston Leroux e publicado, em capítulos, entre setembro de 1909 e janeiro de 1910 . Entre os mais de 130 artistas em palco, estão as solistas portuguesas Sofia Escobar (Christine) e Lara Martins (Carlotta), as duas cantoras que mais tempo passaram em Londres a interpretar estes papéis. Fernando Fernandes e Bruno Almeida assumem o papel deste O Fantasma da Ópera, com encenação de Pedro Ribeiro e música a cargo da Orquestra Filarmonia das Beiras. A estreia no Coliseu do Porto acontece nesta sexta, 18, às 21h30 (repete no sábado). Nos dias 21, 22 e 23, apresenta-se no Campo Pequeno, em Lisboa. Coliseu do Porto > R. Passos Manuel, 137, Porto > T. 22 339 4940 > 18-19 out, sex 21h30, sáb 15h, 21h30 > €40 a €100

3. FIMP – Festival Internacional de Marionetas do Porto

É já neste domingo, 20, que termina mais uma edição do FIMP – Festival Internacional de Marionetas do Porto, este ano a celebrar três décadas de atividade. Com um programa marcado pela diversidade estética, técnica e de conteúdos, a iniciativa é uma festa para toda a família. Assim, neste sábado, 19, ainda vai a tempo de levar os miúdos ao Teatro Campo Alegre, para assistir à peça Ninho, da companhia Partículas Elementares, inspirada num verso de Miguel Torga (às 17h). Já à noite, no Teatro Carlos Alberto, em Nomad Soul, Magali Soul protagoniza a viagem de uma mulher à procura de reinventar os seus “eus” (19 out, sáb 21h; 20 out, dom 16h), enquanto no Mosteiro de São Bento da Vitória assiste-se ao teatro corrosivo do Jangada Teatro, em Alecrim vs Manjerona (19 out, sáb 19h, 20 out, dom 16h). Por fim, no Espaço Mira, estreia-se a performance-instalação NOVO, de Paulo Duarte/Mecanika (19-20 out, sáb-dom 17h30), revelando um novo olhar sobre a cidade e quem a habita. Teatro Campo Alegre, Teatro Carlos Alberto, Mosteiro de São Bento da Vitória e Espaço Mira, Porto > até 20 out, dom > €2,50 a €10

4. Outono em Jazz, Casa da Música

À sétima edição, o festival Outono em Jazz continua a cruzar “consagrados e novos valores”, de todas as tendências do jazz, na Casa da Música. Entre as propostas da atualidade, sempre marcadas pela improvisação, há dois concertos para assistir, neste domingo, 20, no palco da Sala 2: o coletivo de choro Água de Moringa, formado por mestres da música instrumental brasileira, apresenta-se com o pianista e compositor Carlos Fuchs; e o quinteto polaco de Wojtek Mazoleweski, cujo som analógico remete para os clássicos do jazz. No programa do festival seguem-se, no dia 22, os sons brasileiros do Quarteto do Rio, com a dupla João Cavalcanti e Marcelo Caldi, entre outros músicos, a celebrar os 60 anos da bossa nova. O Outono em Jazz encerra no dia 4 de novembro, com o baterista norte-americano Mark Guiliana. Casa da Música > Av. da Boavista, 604, Porto > T. 22 012 0220 > 20 out, dom 21h > €12

Alexey Belyanchev

5. Rock and roll e imagens históricas do nosso mundo, Centro Português de Fotografia

São duas novas exposições para ver no Centro Português de Fotografia: a do fotojornalista russo Alexey Belyanchev, que acabou de inaugurar, e a do espanhol Javier Bragado, com abertura marcada para este sábado, 19. Com o primeiro, observam-se zonas de conflito militar, como a Palestina, a Jugoslávia, o Kosovo ou a Chechénia, encontros históricos, como o do Papa Francisco com Kyrill, o Patriarca da Rússia, além de entrevistas a líderes de vários países, a atletas e artistas de diversas áreas. É a primeira vez que o fotojornalista Alexey Belyanchev reúne estas 20 imagens, de médio formato, a cores e a preto e branco, com o título Este Mundo Espantoso, Inquiteto e Maravilhoso, onde cada imagem é o retrato de um momento histórico.

Bem diferente é Live and Loud 2.0, Diez años de Rock and Roll, a mostra que reúne fotografias de concertos tiradas ao longo de uma década pelo fotógrafo Javier Bragado, que fará uma visita guiada à exposição neste sábado, 19, às 16 horas. Depois de assistir a quase mil concertos, de bandas clássicas como Kiss, AC/DC e Airbourne, e de novos grupos, o autor continua a procurar “ultrapassar as barreiras do imediato”, porque, diz, “precisamos de ser capazes de criar ícones que perduram no tempo, como Liebovitz fez com os Rolling Stones”. Centro Português de Fotografia > Lg. Amor de Perdição, Porto > T. 22 0046 300 > Este Mundo Espantoso, Inquieto e Maravilhoso > até 24 nov > Live and Loud 2.0, Diez años de Rock and Roll > até 20 fev > ter-sex 10h-18h (a partir de 1 de nov: ter-sex 10h-12h30, 14h-17h), sáb-dom e feriados 15h-19h > grátis

Guido Guidi

6. Exposição "Caçador de Sombras", Escola das Artes