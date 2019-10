ModaLisboa: Há conversas e workshops grátis para participar na semana de moda lisboeta

Ainda que as atenções se concentrem na passerelle, a ModaLisboa não se resume aos desfiles. A edição 53 começa nesta quinta, 10, e a agenda inclui conversas, mesas redondas e um workshop de alfaiataria com entrada grátis

É com uma sessão de conversas rápidas que se dá inicio, esta quinta, 10, à 53ª edição da ModaLisboa. No Mercado de Santa Clara, as Fast Talks, abertas a todos, começam às 18 horas, para tentar perceber de que modo pode a indústria da moda ser responsável por uma mudança de comportamentos e atitudes, face aos problemas ambientais que o planeta enfrenta. Para tal, convidaram-se designers, investigadores e ativistas. “Todos eles, através dos seus projetos, tentam construir um mundo melhor e servem de exemplo para que o façamos também”, escreve a organização da ModaLisboa.

Joana Barrios, atriz e apresentadora, é, uma vez mais, a moderadora desta iniciativa, que conta com o designer de moda Alfredo Orobio, Carolina Alvarez-Ossorio, da marca de vestuário Ecoalf (que utiliza matérias-primas recicladas) e Eva Geraldine Fontanelli, fundadora e CEO da Goooders (um agregador de marcas amigas do planeta). Patrick Duffy, fundador da Global Fashion Exchange, é outro dos convidados das Fast Talks.

Da programação da Check Point, a decorrer nas Antigas Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento do Exército, faz parte um workshop de alfaiataria (12-13 out, sáb-dom 11h), sob a orientação de Ayres Gonçalo, da Ayres Bespoke Tailor, que vai ensinar, de forma prática, como tirar medidas, riscar, cortar, coser e provar um casaco. Nos mini-workshops Responsabilidade: A Diferenciação na Indústria Têxtil Portuguesa (12 out, sáb 14h30-16h45) vai falar-se sobre sutentabilidade. E no domingo, 13, às 14h30, será feita a apresentação do estudo Novas Tendências da Moda, seguida de uma mesa redonda sobre Moda e Tecnologia. As atividades estão sujeitas a inscrição em www.modalisboa.pt/pt/checkpoint/modalisboacollective.

53ª ModaLisboa > Antigas Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento do Exército, Mercado de Santa Clara e Palácio Sinel de Cordes, Lisboa > 10-13 out, qui-dom > entrada livre