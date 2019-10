7 coisas para fazer neste fim de semana, em Lisboa – é quase tudo grátis

Do programa dedicado às famílias, fazem parte, ainda, visitas guiadas e oficinas. O fim de semana especial encerra com jazz à beira-Tejo.

O Museu da Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Belém, celebra o terceiro aniversário (5 de outubro), com um fim de semana de portas abertas. Já nesta sexta, 4, às 19 horas, está marcado um cine-concerto de Legendary Tigerman, nome artístico do português Paulo Furtado. Depois, até domingo, 6, há quatro novas exposições para ver, a começar pela Galeria Oval do MAAT, com a instalação Anima Vectorias, da artista Angela Bulloch, com projeções, animações 3D, avatares e dispositivos de realidade virtual. Destque também para

Até ao dia 20 de outubro, uma amostra da Coleção Moderna do Museu Calouste Gulbenkian está em exposição na Praça Central do Amoreiras Shopping Center. Ao todo são 12 obras, de artistas como Amadeo de Souza-Cardoso, Almada Negreiros, Maria Helena Vieira da Silva e Paula Rego, reproduzidas em caixas de luz com mais de dois metros de altura, que representam 100 anos de Arte Portuguesa, desde 1917. Ao sábado, pelas 15 horas, há uma visita guiada gratuita à exposição, que inclui o miradouro panorâmico 360º do Amoreiras. Centro Comercial das Amoreiras

O desafio está lançado, pelo menos até domingo, 13: andar de restaurante em restaurante, para petiscar os melhores sabores tradicionais de Lisboa. A fórmula mantém-se: um petisco e uma cerveja Estrella Damm, 3 euros. Desta Rota de Tapas, que vai na 14ª edição, fazem parte 22 restaurantes no eixo Cais do Sodré-Bica-Bairro Alto, cada com a sua especialidade: asas de frango com molho coreano, no restaurante SOI (R. da Moeda); arancini de queijo de cabra, no Irreverente (R. da Boavista); quesadilla (tortilha de milho rechada com mix pimentos, cebola e queijo gratinado), no Guacamole (R. da Moeda), entre outros.

A partir desta quinta, 3, e até domingo, 6, o Terminal de Cruzeiros de Santa Apolónia, recebe o Metropolitan, “um bairro atípico, do mundo do imaginário, que aparece e desaparece”, descreve a organização, e que junta arte, música e gastronomia. Da programação fazem parte as intervenções artísticas de Catarina Glam, Mariana Imaginário e Vanessa Teodoro, e ainda concertos (Janeiro, Ricardo Toscano Trio, vários DJ da Fuse Records, entre outros). Também haverá comida

A partir desta quinta, 3, e até domingo, 6, o Terminal de Cruzeiros de Santa Apolónia, recebe o Metropolitan, “um bairro atípico, do mundo do imaginário, que aparece e desaparece”, descreve a organização, e que junta arte, música e gastronomia. Da programação fazem parte as intervenções artísticas de Catarina Glam, Mariana Imaginário e Vanessa Teodoro, e ainda concertos (Janeiro, Ricardo Toscano Trio, vários DJ da Fuse Records, entre outros). Também haverá comida – tailandesa, italiana e vegetariana. A entrada é gratuita e faz-se pela porta cor-de-rosa que simboliza a passagem para o imagin á rio do Metropolitan, dando acesso à s v á rias avenidas, como a Metropolitan Avenue, que conta com nove lojas e uma barbearia, em contentores mar í timos, at é porque este é um bairro sustentável.

No Cinema São Jorge, na Avenida da Liberdade, passam, até ao dia 13, clássicos do cinema francês. É a Festa do Cinema Francês, organizada pela Embaixada de França, Institut Français du Portugal e pela Serena Productions, que celebra, este ano, duas décadas. Da programação, destaque para a homeagem a Agnès Varda, em parceria com a Cinemateca Portuguesa, com uma seleção dos seus filmes - já nesta sexta, 4, exibe-se o documentário Varda par Agnès, o último que realizou, com a presença

. Jean-Louis Trintignant, figura do cinema e do teatro francês, será também homenageado e a secção Antestreias, com as mais recentes produções de filmes franceses, junta, em Lisboa, realizadores e atores. Cinema S. Jorge >

> Cinemateca Portuguesa >