Em Lisboa, há uma Curva onde tudo acontece

Na nova cafetaria-galeria-loja de Lisboa, inaugurada em agosto, os livros e revistas combinam com café de especialidade, e há ainda espaço para exposições e uma montra de produtos portugueses. A Curva é uma das paragens obrigatórias junto à Almirante Reis, uma das maiores e mais animadas avenidas de Lisboa, que faz o tema de capa desta semana da VISÃO Se7e, esta quinta-feira, 3, nas bancas

1 / 4 Rui Soares 2 / 4 Rui Soares 3 / 4 Rui Soares 4 / 4 Rui Soares

Numa ponta de Arroios, onde a freguesia toca a colina da Graça, Daniel Abrantes e Aleksey Vitebsky abriram, em agosto, a cafetaria-galeria-loja Curva. Fica num rés do chão, a meio da Rua Damasceno Monteiro, perto da entrada superior do Mercado do Forno do Tijolo. A Curva é um sítio bonito e amplo, com paredes brancas, mobiliário simples e plantas que dão um toque de cor, “tudo feito por nós”, diz Daniel que conheceu o húngaro Aleksey, quando ainda trabalhava na Casa Independente, ali próximo, no Largo do Intendente. Nestes 200 metros quadrados, “pode-se fazer muita coisa”, diz Daniel. “Temos um café de especialidade do Brasil (torrado em Lisboa), sanduíches abertas (de presunto e burrata; queijo de cabra e figos), feitas com o pão da padaria artesanal Terrapão. Mas também somos uma galeria [está patente a exposição de fotografia Neptuno, de André Picardo] e uma loja de produtos portugueses, com bolachas, licores, vasos em terracota, catos...”. Numa visita mais demorada, dá-se conta que na Curva há ainda espaço para uma seleção de livros e revistas, e para o trabalho de artistas convidados - Alexandra Ferreira, Mariana Filipe (Malga Ceramic Design), Mafalda Zagalo e Marina Tabuado (Parva Clothing).

Curva > R. Damasceno Monteiro, 108 D, Lisboa > T. 93 902 4924 > qua-sáb 10h-20h, dom 10h-17h