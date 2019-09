Desordem, em Lisboa: Um bar saudavelmente desordenado

O Cais do Sodré, em Lisboa, tem um novo bar dedicado a cocktails clássicos que funciona também como galeria. No Desordem, o bom comportamento fica na porta ao lado. E ainda bem

Da rua, a porta clássica, de madeira, pintada de azul, desperta a atenção dos mais curiosos. Sem se imaginar, porém, o que se passa no número 44 da Ribeira Nova, no Cais do Sodré, em Lisboa. Se antes aqui funcionava uma companhia de teatro, agora podem beber-se cocktails. “A ideia era abrirmos um restaurante, mas surgiu este negócio, à frente do Time Out Market, pensado para ser um bar”, diz Luís Gasparinho, um dos quatro sócios do Desordem, que abriu portas em meados de agosto.

O ambiente descontraído e a filosofia do próprio bar, que funciona também como galeria (há quadros de Salvador Colaço nas paredes altas que dão a sensação de estarem inacabadas), têm atraído os clientes. O nome, Desordem, surgiu em conversa, por ficar ao lado da Ordem dos Arquitetos. “Foi tudo construído de raiz, do chão ao teto. E até a própria decoração foi desenhada exclusivamente para nós”, sublinha Luís. No piso térreo, no balcão do bar, com bancos altos, três dos bartenders ajudam na escolha do cocktail. Clássicos: Mojito, Negroni, Paloma ou Margarita (€8 a €9) são alguns dos que estão disponíveis. Para beber e saborear nos sofás de veludo, com os ouvidos soltos, atentos aos vários estilos musicais que por ali soam. Também há cerveja (€2 a €5), gin (€7 a €13) e licores (€5 a €9) na lista, ainda provisória, pelo menos até à inauguração oficial, a decorrer ainda este mês, durante a qual vai ser apresentada a nova carta criada pelo chefe de bar, João Sancheira.

Desordem > R. da Ribeira Nova, 44, Cais do Sodré, Lisboa > seg-dom 18h-2h