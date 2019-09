Seis coisas a não perder na Festa de Outono de Serralves – tudo grátis

Serão muitas as oficinas a decorrer em contínuo entre as 10h e as 19 horas, algumas das quais incluídas também na Noite Europeia dos Investigadores (que se assinala nesta sexta, dia 27), caso de Gaio, o “semeador de bolotas”, Caça-sonhos em missão, Mandalas com memória, Cápsulas do tempo, Comida do Futuro e Ver o Invisível. Mas há muitas outras oficinas de reutilização que, sublinha Mariana Roldão, responsável pelo serviço educativo do Parque de Serralves, “promovem a responsabilização ambiental, chamando a atenção para a natureza”. “O parque é fonte de vida”, sublinha. Ramos sólidos, Espalha palhas, Sou árvore, sou cor, O voo das sementes, Memória de odores, A árvore das cores, são alguns exemplos. Pelo meio, há ainda workshops (na sala panorâmica da quinta), dirigidos, sobretudo, a adultos: Manual para uma vida natural (sáb, 28, 11h e 15h) ensina a fazer um gel de banho ou um creme hidratante, em Cozinha com a bolota (dom, 29, 11h) e Cozinha com alimentos silvestres (dom, 29, 15h) aprende-se a cozinhar com o que a natureza nos dá.

Na área dos espetáculos, o teatro, a dança, as leituras encenadas ou as artes circenses procuram resgatar memórias. “Lembrar quem somos, para onde vamos, como olhamos a natureza, a forma como estamos ligados em comunidade, a importância da partilha”, descreve Cristina Grande, coordenadora das Artes Performativas de Serralves. Disso são exemplo: O Baile das Coisas Importantes, pelo Teatro do Bolhão (na Clareira da Presa, sáb, 28, 12h45 e 16h30), com texto de Afonso Cruz e encenação de Joana Providência; Balada das Vinte Meninas Friorentas, com a voz de Margarida Mestre (no Celeiro, sáb, 28, 14h45; dom, 29, 11h15 e 14h30), Bichos do Bosque, pelo Teatro de Marionetas do Porto (no Lagar, sáb, 28, 12h30 e 15h30; dom, 29, 13h30 e 16h30); La Folle Allure, pelo Cirque des Routes (no Prado, sáb, 28, 17h15; dom, 29, 15h45), ou Fiandeira, pela associação cultural Fugir do Medo (na Clareira da Presa, sáb, 28, 11h; dom, 29, 14h15).

