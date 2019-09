Crónica por Lisboa: Uma casa colorida

Os lugares da cidade, as histórias escondidas e os pequenos prazeres. A crónica quinzenal Por Lisboa, pela jornalista Rosa Ruela

Não será pelas cores que os clientes enchem a Drogaria de São Domingos, com entrada pela Rua D. Antão de Almada, 4A. E muito provavelmente também não será a última vez que voltamos ao livro Lisboa, Cidade Africana – Percursos e Lugares de Memória da Presença Africana. Séculos XV-XXI, de Isabel Castro Henriques e de Pedro Pereira Leite, para lembrar como o Largo de São Domingos é um ponto de encontro de homens e mulheres de África, desde os finais de Quatrocentos.

Para quem só lá vai por curiosidade, a maior graça da Drogaria de São Domingos são as prateleiras cheias até acima de milhares de artigos, sobretudo capilares. A todos os que desesperam com cabelo rebelde, aconselha-se o sr. Hélder. Este homem sabe tudo sobre os produtos criados a pensar na beleza de origem africana; e é ele quem se encarrega de colorir a loja. “Se vejo um buraquinho, começo logo a pensar no que vou lá pôr.”

Nesta drogaria que está na mesma família há três gerações e tem uma irmã na Rua dos Fanqueiros, também se vendem os químicos do costume, mas são os champôs, os condicionadores e as máscaras que mais saem. Consta que são tão bons como os amendoins e os cajus torrados em Moçambique que podemos encontrar à venda no largo.