Nos bastidores do Festival Iminente – A arte a acontecer no Panorâmico de Monsanto

Por estes dias, uma centena de pessoas transformou o Panorâmico de Monsanto no recinto do Festival Iminente, este ano sob o tema Refletir sobre a importância da arte nas dinâmicas da cidade. A VISÃO Se7e esteve a acompanhar o trabalho da organização e dos artistas convidados que, por ali, afinavam os últimos detalhes, antes da abertura de portas. Da entrada à área circundante e até ao ponto mais alto do Panorâmico (com uma vista deslumbrante sobre a cidade de Lisboa), montavam-se palcos e testavam-se os leds instalados no topo do edíficio. Veja o vídeo para conhecer os bastidores e as novidades desta quarta edição do Iminente, que começa esta quinta, 19.

Festival Iminente > Panorâmico de Monsanto, Lisboa > 19-22 set, qui-dom 15h > €15