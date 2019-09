Este fim de semana, em Lisboa, quer ouvir música grátis?

É nacional, a música que se vai ouvir, este sábado, 14, na 7ª edição do Fnac Live, no Pavilhão Carlos Lopes. Nesta maratona de música, vão ouvir-se sonoridades tão diferentes como o hip-hop de Russa, vencedora do concurso Novos Talentos Fnac 2019, e que dá início ao festival (15h), o pop-rock de Cassete Pirata (18h15), o country/blues/rock psicadélico dos Tape Junk (19h30) e o funk/soul dos Orelha Negra (00h30), que encerram a noite. No recinto, há vários bares, food trucks e duas áreas lounge.

Esta é a primeira edição do festival RTP Andamento, uma iniciativa que vai levar, este domingo, 15, até à Alameda Dom Afonso Henriques, 12 horas seguidas de música cantada em português. A maratona tem início às 11 e 30, com a subida ao palco de Xana Toc Toc, personagem bem conhecida do público infantil. O alinhamento segue com a atuação dos BMRNG, banda vencedora do concurso La Banda (14h) e o rap de Dillaz (15h). A meio da tarde, pelas 16 e 30, é a vez da cantora Selma Uamusse, a que se seguem, Salvador Sobral (18h) e António Zambujo (19h30). A iniciativa termina com o concerto de Pedro Abrunhosa e Comité Caviar, um espetáculo de celebração dos 25 anos do disco Viagens. As pausas entre concertos, e para não se perder o andamento, vão ser animadas pelo grupo de percussão Bombrando, GMS – Grupo de Metais do Seixal e Cottas Club.

A 4ª edição do Lisboa Soa, começa nesta quinta, 12, com as performances da dupla portuguesa Francisco Pinheiro e Paulo Morais, em torno do canto e do chamamento de algumas espécies de aves em risco de extinção, a atuação do grupo feminino português de música improvisada Lantana e a apresentação de Piano Migrations, da dupla britânica Kathy Hinde e Matthew Olden, com projeções de imagens de aves para criar diferentes padrões musicais a partir dos seus movimentos. O festival de arte sonora ambiental, que se prolonga até domingo, 15, na Estufa Fria, em Lisboa, reúne uma série de trabalhos artísticos, instalações, workshops, palestras e performances, desenvolvidos com base no tema central das Migrações. O programa conta ainda com instalações sonoras de Peter Cusack, do austríaco Andreas Trobollowitsch (com a Santa Melodica Orchestra) e dos portugueses Ivo Louro e Cláudia Martinho, e performances da norte-americana Maile Colbert e dos chilenos Rodrigo Araya e Fernando Godoy. O workshop Chamar os Pássaros vai levar o público numa caminhada pelo Parque Eduardo VII (domingo, às 10 e 30), na palestra A Arquitetura Soa, o especialista Octávio Inácio explora a acústica dos edifícios (sexta, às 16h).