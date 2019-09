Há um novo passadiço em Portugal – e fica bem lá em cima, na copa das árvores

Fernando Veludo/NFactos

É mais uma celebração dos 30 anos da Fundação de Serralves, no Porto, que se têm vindo a assinalar ao longo deste ano: o Treetop Walk, o primeiro passadiço português construído em altura na copa das árvores, abre ao público no próximo sábado, 14 (neste dia, tem entrada livre), em colaboração com o Fundo Ambiental do Estado Português.

A obra, a cargo do arquiteto Carlos Castanheira, em parceria com Álvaro Siza, tem 250 metros de comprimento, e um percurso horizontal que vai acompanhando o desnivelamento do terreno, numa estrutura que oscila entre o 1 e os 15 metros de altura (a zona do lago é a mais alta). Com a entrada e a saída feitas pela Alameda dos Castanheiros, do lado esquerdo quando se desce o Parterre Central, o passadiço – cujo piso foi feito em madeira de pinho, a maioria reaproveitada – tem ainda dois miradouros e um auditório, pensado especialmente para as sessões do serviço educativo e visitas guiadas.

Fernando Veludo/NFactos

Uma das maiores preocupações de Carlos Castanheira – que, com Siza, projetou um passadiço no Saya Park, na Coreia do Sul, cuja obra ainda não se concretizou – prendeu-se com a preservação do bosque que é monumento nacional: “Foi necessário conhecer bem o local com um levantamento tipográfico rigoroso, medindo bem as árvores, tendo a consciência dos volumes que elas ocupam, para criar um percurso que não as danificasse.” E o resultado final agradou ao arquiteto. “Pessoalmente, estou muito contente. O passadiço não é evasivo, nunca se consegue ver todo e isso agrada-me, porque a ideia era fazer algo quase cirúrgico que não estragasse nada do existente. São as árvores que quase absorvem o passadiço, que parece estar cá há mais tempo”, confessa à VISÃO Se7e.

Por seu lado, Rui Costa, diretor de recursos e projetos especiais da Fundação de Serralves, salienta que o Treetop Walk não só “permitirá aos visitantes uma observação da vegetação de uma perspetiva diferente, mais elevada”, como possibilitará que “os programas educativos de Serralves possam aproveitar esta estrutura”.

Durante o percurso, atravessam-se carvalhos, pinheiros, cedros, ciprestes, eucaliptos e até duas sequoias, e podem escutar-se parte das aves que habitam o Parque, como o pisco ou a pega-rabuda. Durante o dia, ainda se observam as vacas, ao longe, a comerem erva no prado. Mas, se passearmos por ali já ao cair da noite – o passadiço é iluminado –, podemos ter a sorte de escutar a coruja ou as rãs verdes a partir do miradouro situado em cima do lago. É a biodiversidade de Serralves cada vez mais perto de cada um de nós.

Parque de Serralves > R. D. João de Castro, 210, Porto > T. 22 615 6500 > seg-sex 10h-19h, sáb, dom, fer 10h-20h > €10 (Bilhete Parque e Treetop Walk); <12 anos grátis, 12-17 anos, > 65 anos 50%desconto