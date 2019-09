A alma do Douro: o que há de novo na mais antiga região demarcada do mundo

Terraços com vista sobre o rio e os vinhedos, provas comentadas sem tempo contado, piqueniques entre as vinhas, hotéis a privilegiar a autenticidade do lugar. Há bons e novos motivos para voltar à região que é Património da Humanidade, agora que estamos na época das vindimas

Há vinhos capazes de guardar a sabedoria de outros tempos. O Pintas é seguramente um deles e, não por acaso, tornou-se a marca icónica da Wine & Soul, do casal de enólogos Sandra Tavares e Jorge Serôdio Borges. A visita aos dois hectares e meio de vinha onde foram dados os primeiros passos, em 2001, é ponto obrigatório do roteiro enoturístico agora lançado pela empresa, como resposta à imensa procura. “Esta era a zona onde fazia sentido fixarmo-nos, pelo tipo de vinhos que queríamos fazer, com vinhas velhas e uma grande variedade de castas”, explica Sandra, enquanto nos conduz de jipe, desde Vale de Mendiz, aldeia duriense no concelho de Alijó, onde funciona a adega, até à propriedade, a poucos quilómetros. A 453 metros de altitude, a sentir uma leve brisa a atenuar o calor abrasador de agosto, percebe-se como este terroir garante uma frescura especial aos vinhos. A elevada inclinação do terreno, com exposição solar garantida durante o dia e sem sombras entre parcelas, também torna possível uma maturação homogénea das uvas. Sem pressas, Sandra transmite aos visitantes a riqueza desta vinha: “Foi um achado, permitiu criar um vinho muito especial.”

O atendimento sem cassetes a debitar histórias é fundamental para a Wine & Soul, uma empresa pequena, espelho de uma geração de enólogos que, entre finais do século XX e inícios do século XXI, transformou a produção de vinhos do Douro. “A Sandra e o Jorge foram pioneiros a trazer uma visibilidade ao Douro, uma região apaixonante que temos de celebrar e de divulgar da melhor forma, sobretudo com bons vinhos”, descreve Paula Silva, a responsável pelo enoturismo. “Recebemos turistas do mundo inteiro, consumidores muito informados e não simples curiosos”, acrescenta, que se interessam pela identidade do projeto e querem saber, ao pormenor, como alcançaram esta reputação.

Ao longo da visita à adega, edifício de xisto e granito, caiado de branco, no centro de Vale de Mendiz, Sandra Tavares fala da crença numa vinificação muito tradicional, “com intervenções mínimas, para garantir a identidade da vinha e, ainda, com a pisa a pé das uvas, feita em lagares de granito”. Já na sala de visitas, com um terraço sobre o vale do Pinhão, realizam-se as provas dos vinhos, de um catálogo que integra o célebre Pintas, mas também o Pintas Character, o Pintas Porto Vintage, o Guru e a Quinta da Manoella Vinhas Velhas. Um contributo para a perceção das particularidades de cada néctar.

Em nome da família

Após muitas curvas e contracurvas, chega-se ao Pinhão. Colada ao centro da vila está a Quinta do Bomfim, propriedade da Symington Family Estates, por onde passaram, em 2018, cerca de 20 500 visitantes. No edifício de traça antiga dedicado ao enoturismo, aberto em 2015, um pequeno museu conta como a história da família se confunde com a da região, desde que o escocês Andrew James Symington chegou ao Douro, em 1882. Um território fustigado por cheias, pragas e pestes, onde apenas os resilientes persistem. “Não se vem para o Douro para enriquecer, tem de haver um apego e uma paixão por esta região, com uma das mais baixas taxas de produção do mundo”, são as palavras que António Esteves, o nosso guia, reteve e transmite do discurso da família. Atualmente, tanto a quarta como a quinta geração gerem em conjunto quatro casas históricas de vinho do Porto: Graham’s, Dow’s, Warre’s e Cockburn’s. Têm cerca de dois mil hectares de propriedades, sendo a Quinta do Bomfim uma das mais emblemáticas e, também pela sua localização, a mais adequada para receber visitas.

Durante os 45 minutos de passeio, os guias procuram adequar a informação, desde a vinificação às particularidades do terroir, de forma a agradar a leigos e a especialistas. O percurso passa pela adega com lagar robótico (durante as vindimas, assiste-se ao processo), pela antiga cave construída em 1896, com imponentes e centenários tonéis, e termina na sala de provas, com diferentes opções à disposição. Quem não pretenda fazer a visita, mas não queira deixar de provar alguns vinhos, tem agora a Sala da Fonte, toda envidraçada para poder apreciar a vista sobre o rio. Há também a possibilidade de, por marcação, se fazer um piquenique no terraço da Casa dos Ecos, no meio das vinhas, tendo o silêncio como companhia, ou, se o calor desaconselhar a caminhada de 20 minutos, no terraço do centro de visitas. Dentro do cesto de vime, há queijos portugueses, bolinhas de alheira com sementes de sésamo e uma empada, para acompanhar com Altano, o vinho Douro DOC produzido pela Symington. Experiências que farão dos visitantes, como diz António Esteves, o nosso guia, “os nossos melhores embaixadores”.

Na margem esquerda do rio

Saltemos agora para Ervedosa do Douro, na margem esquerda do rio. A edição 2019 do concurso Tomate Coração de Boi do Douro, na Quinta de Ventozelo, no passado dia 23, serviu como saboroso e aromático teste ao novo projeto hoteleiro do grupo Gran Cruz, líder nos vinhos do Porto. A abertura do hotel rural, de quatro estrelas, está prevista apenas para outubro, mas já foi possível espreitar o património de uma das maiores e mais antigas propriedades da região, com registos que remontam a 1500. Manter o espírito deste lugar foi o propósito da reabilitação arquitetónica, assinada por Carlos Santelmo. Os 29 quartos estão espalhados por sete edifícios preexistentes, com tipologias muito distintas, desde o reaproveitamento dos balões de armazenamento do vinho à recuperação dos cardanhos onde, outrora, ficavam instalados os trabalhadores. “Queremos que os hóspedes tenham uma vivência autêntica; eles não vêm para um simples hotel, vêm para uma quinta, participar do seu quotidiano”, sublinha Jorge Dias, diretor-geral da Gran Cruz. Sem descurar o conforto e as exigências que o turismo obriga.

A tirar partido da riqueza e da variedade de Ventozelo, o centro interpretativo, aberto a não hóspedes, conta a história do Douro, em experiências multissensoriais. Pelos 400 hectares da quinta (dos quais 200 de vinha, 150 de mata mediterrânica e 20 de olival), há sete percursos pedestres sinalizados que lhe permitem usufruir deste ecossistema único, com recurso a audioguias. “Queremos dar liberdade às pessoas para fazerem a visita ao seu ritmo”, sustenta Jorge Dias. Haverá, ainda, um programa cinegético, com caça ao javali devidamente controlada por especialistas. O restaurante Cantina do Ventozelo, com consultadoria do chefe Miguel Castro e Silva, será outra das atrações, ao explorar a autenticidade da gastronomia do Douro, com produtos locais e sazonais – do cabrito ao tomate-coração-de-boi, dos vinhos ao azeite.

De varanda em varanda

Os terraços de xisto onde estão implantados os vinhedos marcam a paisagem protegida da região demarcada do Douro. Mas falemos agora de outro tipo de terraços, daqueles onde os visitantes podem usufruir de uma vista única, de copo de vinho na mão e a saborear uns petiscos. A Quinta das Carvalhas, também em Ervedosa do Douro, orgulha-se do estatuto de propriedade principal da Real Companhia Velha e, desde há uns anos, tem vindo a fazer melhorias para receber os visitantes. A construção de estradas, de muros, de canteiros de flores e de jardins (inclusive, um de inspiração japonesa) permite, hoje, percorrer os 515 hectares da propriedade com outro conforto e deleite. Este verão, a novidade é o Carvalhas Terrace, uma varanda sobre o rio, com 80 lugares, com a ponte metálica do Pinhão à espreita, onde podem decorrer as provas do imenso portefólio desta casa com 260 anos de existência – um complemento à sala de provas e loja, ali próxima, e à antiga ruína onde já decorriam provas ao ar livre, nas vinhas de montanha. Da restante oferta enoturística da Quinta das Carvalhas, destaque-se a Vintage Tour, conduzida por Álvaro Martinho, o agrónomo responsável pela viticultura, assumidamente apaixonado pelo seu trabalho e por este terroir, sobre o qual tanto gosta de falar. Uma visita para se fazer sem pressas.

O que não falta na região são pessoas que se entregam com afinco à sua divulgação. Este é também o caso de Sophia Bergqvist, coproprietária e gestora da Quinta de la Rosa, do outro lado do rio, no Pinhão. No trabalho, marcado pelos afetos, preserva as memórias dos antepassados, cuja presença no Douro remonta a 1815. O enoturismo tem crescido como um labirinto à volta da quinta, sem interferir no trabalho vitivinícola, primeiro com visitas e provas, a seguir com alojamento (têm atualmente 21 quartos) e depois com restauração. Recentemente, surgiu o Tim’s Terrace, em homenagem a Tim Bergqvist, o seu pai (falecido há um ano) – também o restaurante Cozinha da Clara, aberto em 2017, já ostentava o nome da sua avó. Ambos os restaurantes não se ficaram pela mera evocação e têm muito das personalidades a que estão ligados. No terraço, optou-se por um registo mais informal e descontraído, com refeições ao ar livre, como era do gosto de Tim. Ao almoço, servem-se pizzas e petiscos, idealizados por Kit Weaver, filho de Sophia Bergqvist; às terças-feiras e aos sábados, ao jantar (ou sob marcação), acende-se o churrasco sob os comandos de Pedro Cardoso. O chefe está também à frente do Cozinha da Clara, com uma gastronomia de base regional, que privilegia os produtos locais e sazonais, inspirada no livro de receitas da avó de Sophia.

Com abertura prevista para 10 de setembro estava o centro de visitas da Quinta de S. Luiz, no concelho de Tabuaço. A mais emblemática propriedade do grupo Sogevinus – que detém marcas como Cálem, Burmester, Kopke e Barros – foi a escolhida para a estreia enoturística na região demarcada, em complemento às caves de Vila Nova de Gaia. Mais uma vez, procurou-se tirar partido da envolvente para se instalar o Terraço S. Luiz, descrito por Maria Manuel Barros, diretora de turismo da Sogevinus, como “o melhor camarote do Douro”, onde se realizarão as provas de vinhos, no final das visitas. O circuito passa pela adega, pela casa do alambique, onde se produzia a aguardente bagaceira, pela capela de Santa Quitéria, envolta em lendas, pela vinha da Romilã, um cultivo recente a imitar a vinha tradicional em bardos, e pela loja. “Este é um sítio de produção de vinhos, não é um museu, e nós queremos que os visitantes sintam isso”, diz Maria Manuel Barros. No futuro, planeiam organizar almoços, piqueniques nas vinhas e participação nas vindimas. Para que o visitante possa acompanhar todo o processo de produção – da vinha ao vinho.

MORADAS:

Quinta de Ventozelo

Ervedosa do Douro, São João da Pesqueira > T. 254 732 167 > Centro de Interpretação: seg--dom 10h-18h > visitas com prova de três vinhos €20 > quartos a partir de €140



Quinta de la Rosa

Pinhão, Alijó > T. 254 732 254 > Cozinha da Clara: seg-dom 12h30-22h; Tim’s Terrace: ter-sáb 13h30-17h, ter e sáb 18h30-20h > visita com almoço e prova €50, provas a partir de €10, visita Vale do Inferno €22,50 > quartos a partir de €135

Wine & Soul

Av. Júlio de Freitas, Vale de Mendiz, Alijó > T. 254 738 076 > seg-sex 10h-12h, 14h-17h, sáb-dom sob consulta > provas comentadas €30 a €150

Quinta das Carvalhas

Ervedosa do Douro, S. João da Pesqueira > T. 254 738 050 > loja seg-dom 10h-13h, 14h-19h30 > visitas guiadas a partir de €35, prova nas ruínas €90

Quinta do Bomfim

Pinhão, Alijó > T. 254 730 370 > seg-dom 10h30-19h > passeio na vinha €5, visita com prova a partir de €17, piquenique €25 por pessoa (mínimo 2 pessoas)

Quinta de S. Luiz

Adorigo, Tabuaço > T. 22 374 6672 > mar--out, seg-dom 10h-19h > visitas e provas €12 a €60

Wine & Music Valley

Mais de 80 produtores durienses marcam presença na primeira edição deste festival, em Peso da Régua, que junta música, gastronomia e vinho. Pelos três palcos vão passar Bryan Ferry, Seu Jorge, António Zambujo, Xinobi & Anna Prior, entre outros. No recinto, há uma zona de glamping.

Porto Comercial de Cambres, Peso da Régua > 14-15 set > €25 a €100 (passe)

Aldeias em Festa

Cristóvão de Moura: Herói ou Vilão é o tema da festa que decorre, de 6 a 8 de setembro, na aldeia de Figueira de Castelo Rodrigo, com teatro de rua, jogos, visitas guiadas, workshops gastronómicos e provas de vinhos.

Figueira de Castelo Rodrigo > Informações 271 319 007 > 6-8 set > grátis

Vindouro

Jantar de gala no Palácio de Cidrô, ecotrilho, concurso de vinhos, mostra de produtos da região e os concertos de Pedro Abrunhosa e de Amor Electro fazem o programa desta festa em S. João da Pesqueira.

Pç. do Marquês, S. João da Pesqueira > T. 22 208 8499 > 30 ago-1 set > grátis (exceto jantar)

The Presidential Train

O histórico comboio regressa à linha do Douro para mais 12 viagens gastronómicas, entre Porto e Vila Nova de Foz Coa. André Lança Cordeiro, Henrique Sá Pessoa, Alexandre Silva e Nuno Mendes são alguns dos chefes convidados.

Estação de S. Bento, Porto > T. 91 463 9516 > 20 set-26 out, 12h-21h30 > €650

Douro Boys

A festejar 15 anos, o grupo Douro Boys organiza, no hotel Six Senses Douro Valley, um leilão de dois vinhos especiais: Douro Boys Red Wine Cuvée 2017 e Douro Boys Vintage 2017.

Six Senses Douro Valley, Quinta Vale de Abraão, Samodães > T. 254 660 600 > 10 out, qui 16h30 > grátis (inscrição prévia)



Quinta dos Murças

Fica entre a Régua e o Pinhão, o primeiro projeto de enoturismo do Esporão no Norte. A casa oitocentista, recentemente recuperada, tem cinco quartos, piscina e varanda debruçada sobre o Douro. Optando por fazer a viagem de comboio, terá de sair na estação de Covelinhas: um portão dá acesso direto à propriedade.

Covelinhas, Peso da Régua > T. 93 455 0006 > a partir de €120 (quarto), €600 (casa)

Quinta da Pacheca

São dez barricas de grande formato para dormir no meio da vinha. O pequeno-almoço é deixado à porta, pela manhã.

Cambres, Lamego > T. 254 331 229 > a partir €240

The Vintage House

No Pinhão, junto à ponte projetada por Gustave Eiffel, o primeiro hotel de cinco estrelas da região vinhateira conta com 50 quartos, piscina e jardins. Do cais, partem os rabelos, em viagens de passeio até à foz do rio Tua.

R. António Manuel Saraiva, Pinhão, Alijó > T. 22 013 317 / 254 730 230 > a partir de €135

Vila Galé Douro Vineyards

Debruçado sobre os rios Douro e Tedo, na Quinta do Val Moreira, próximo de Armamar, o edifício contemporâneo acolhe sete quartos, loja de vinhos, restaurante, adega e biblioteca.

Quinta do Val Moreira, Marmelal, Armamar > T. 254 247 0002 > a partir de €130