Três dias a ouvir os motores de carros, motos e aviões na Serra do Caramulo

O maior festival de desporto motorizado, tem, este ano, a maior edição de sempre. Entre provas de velocidade, passeios de carros clássicos, motos, voos acrobáticos e exposições, adrenalina é o que não falta ao Caramulo Motorfestival desta sexta a domingo, 6 a 8

É já um clássico no calendário dos primeiros dias de setembro. A Serra do Caramulo enche-se de aficionados do desporto automóvel, dos carros antigos e da velocidade. Organizado pelo Museu do Caramulo, em parceria com o Automóvel Club de Portugal, o Caramulo Motorfestival chega à 14ª edição com a maior programação de sempre, assinalando, ao mesmo tempo, os 60 anos do Museu, fundado por Abel e João de Lacerda em 1959, e os 40 anos da Rampa do Caramulo, data que será assinalada com uma exposição patente no Hotel do Caramulo.

Rebatizada com o nome de Rampa Histórica Michelin, a prova (dias 7 e 8, a partir 12h20) contará com a participação de 80 automóveis históricos, clássicos e de competição, a percorrerem um traçado sinuoso de 2,8 km, sem curvas lentas e com duas retas onde os carros podem acelerar – e dar espetáculo, pois – até terminarem no sopé da Serra. Entre os condutores, estão o ex-piloto finlandês Markku Alén, e os portugueses Filipe Albuquerque e Pedro Marreiros, além de outros nomes que participaram na prova nos anos 70 e 80 como Ni Amorim, Albino Abrantes, Araújo Pereira, António Barros, Edgar Fontes e Alcides Petiz.

Ao longo dos três dias, o festival junta mais de 1100 automóveis, motos e até aviões. O espetáculo aéreo de aviões clássicos é, aliás, um dos atrativos da festa, com modelos históricos pilotados por aviadores em voos de demonstração ou acrobáticos. Encontros de motos antigas, a Rota dos Clássicos, o Passeio Caramulo TT (veículos todo-o-terreno), o Passeio Histórico Salamanca-Caramulo, além da estreia do passeio da Abarth a celebrar os 70 anos da marca italiana de automóveis também integram o programa. Este ano, os aficionados contam ainda com uma pista de trial – que inclui batismos em motos elétricas –, a Motorlândia Fun Park (um parque de diversões com uma pista de karts elétricos e um gaming center com jogos e simuladores) e a Feira de Automobilia, que se estreia no exterior, ao ar livre.

Além das coleções permanentes de arte, automóveis, motos, bicicletas e brinquedos, o Museu do Caramulo abre ainda as portas a exposições temporárias: Supercarros, dedicada a modelos raros da Ferrari, Lamborghini, Porsche, Bugatti, entre outros; Brinquedos do outro mundo (da era espacial); e Black Box: Potlatch, com curadoria de Julião Sarmento e obras de seis artistas plásticos (Leonor Antunes, Juan Araujo, João Maria Gusmão & Pedro Paiva, António Bolota e Carolina Pimenta).

Caramulo Motorfestival > Caramulo > Inf: 800 20 30 80 > 6-8 set, sex-dom 10h-18h > grátis