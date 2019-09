O Lapo, em Lisboa, é alimento para a alma

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

O Lapo é um espaço de liberdade artística para “seres pensantes”. A expressão é de Ana Câmara, diretora artística e responsável pela programação cultural deste novo projeto na Rua Marechal Saldanha, na Bica, onde, frisa, “não pretendemos apenas entreter mas também colocar questões”. De portas abertas desde julho, é uma ideia de dois criativos, António e Bruna Guerreiro, ele português, ela brasileira, consumidores ávidos de todos os tipos de arte, tanto é que eles quiseram juntar um café, uma loja-atelier e um restaurante, com um palco dedicado à intervenção cultural.

O roteiro para conhecer o Lapo, instalado numa antiga padaria e fábrica de pão, começa no primeiro andar, onde funciona o café, com um pátio exterior, abrigado da confusão da zona. As paredes forradas com quadros e, numa das salas, a enorme estante, carregada de livros, revistas e discos, convida à exploração, enquanto se prova um dos petiscos do menu. Há prego de atum braseado em bolo do caco (€9), pão de Mértola tostado com bacalhau amanteigado do Tio Artur (€5,90) e tábua de enchidos de porco-preto (a partir de €8). Para acompanhar, uma carta de cocktails, aqui chamados “antídotos” – contra o consumismo ou o nacionalismo, por exemplo –, enquadrados por um pequeno texto literário.

No andar de baixo fica o Atelier, uma loja da marca Lapo, onde se vendem cartazes, t-shirts e azulejos ilustrados por Bruna com um tom satírico. É através do provador da loja, durante o dia apenas a cumprir essa função, que se abrem as portas para a Sala Provador, numa onda semiclandestina, onde está montado o restaurante, com carta assinada pelo chefe João Pronto. “Pratos tradicionais, com alguma linha alentejana, e um toque especial de autor”, explica Ana Câmara. Ao fundo da sala, encontra-se um palco que, de quarta a sábado, recebe performances, concertos e apresentações de teatro e de dança. “Nesses dias, temos um menu de degustação [€40 por pessoa] que inclui o espetáculo”, mas também é possível apenas assistir ao espetáculo, aproveitando o serviço de bar. Noites de poesia, de música, de expressão dramática, é só estar atento à programação no site e decidir de que forma se vai alimentar o corpo e a alma.

Lapo > R. Marechal Saldanha, 26-28, Lisboa > T. 21 600 7384 > café: ter-qua 12h-24h, qui-sáb 12h-2h; loja: seg-dom 11h-19h; restaurante: qua-seg 20h-2h