5 coisas para fazer neste fim de semana, na Grande Lisboa (e quase todas grátis)

Recriações históricas, desporto para todos, concertos à beira Tejo e uma feira alternativa são algumas das atividades para a toda a família, a decorrer neste fim de semana, na Grande Lisboa

1. Feira Alternativa - Festival de Bem-Estar

O Parque de Jogos 1º de Maio, em Alvalade, recebe este fim de semana, a partir desta sexta, 6, e até domingo, 8, a 15ª edição da Feira Alternativa – Festival do Bem-Estar. O programa é extenso, preenchido por mais de 150 atividades, entre aulas práticas, palestras, workshops ou consultas na área das terapias alternativas e complementares, sempre com o foco na promoção de hábitos de vida saudável e do bem-estar físico. Em destaque, vão estar duas iniciativas: no sábado, 7, à tarde, os visitantes vão poder participar na construção de uma mandala humana gigante, com a forma da flor da vida; na manhã de domingo, 8, no relvado do campo de futebol, vai tentar bater-se o record do Guiness do maior número de terapeutas a realizar simultaneamente reflexologia aos seus pacientes. Entre as várias áreas do recinto, há uma dedicada às terapias complementares, onde os visitantes têm oportunidade de descobrir a acupuntura, xamanismo, cromoterapia, hipnose, domoterapia, Chi Kung ou meditação; e uma zona de restauração, com comida vegan, vegetariana e produtos biológicos. Parque de Jogos 1º de Maio > Av. Rio de Janeiro, Lisboa > 6-8 set, sex 15h-23h, sáb 10h-23h, dom 10h-21h > €6, €10 (passe 3 dias), menores de 10 anos grátis

2. 134º Aniversário da Cossoul

Este sábado, 7, a Sociedade de Instrução Guilherme Cossoul celebra o 134º aniversário com atividades de entrada livre na sua sede, em Lisboa. É no bar que terá lugar a maior parte do convívio e da animação, com a realização de um jantar (€12 por pessoa, reservas pelo T. 21 397 3471), acompanhado por um DJ Set, entre as 21 e as 23 horas. Para quem prefere livros e leituras, na Livraria da Cossoul, há descontos de 15% em todos os títulos. Também na galeria, há razão para parar, às 18 horas, é inaugurada a exposição Trapézio, a primeira da Tira-Olhos, a Associação de Fotografia Experimental, fundada este ano por Alexandre de Magalhães, Paula Lourenço e Sofia Silva. Entre as 19 e as 23 horas, na Sala 3, uma projeção contínua de vídeos, com rábulas de Raul Solnado, um dos atores que se iniciou na Sociedade de Instrução Guilherme Cossoul, ainda nas antigas instalações, no bairro da Madragoa. Sociedade de Instrução Guilherme Cossoul > R. Nova da Piedade, 66, Lisboa > T. 21 397 3471 > 7 set, sáb 18h > grátis

3. Feira Setecentista de Queluz

Até domingo, 8, o Largo do Palácio Nacional de Queluz recebe mais uma edição da Feira Setecentista, este ano sob o tema Jardins, espaço de divertimento e de lazer. A iniciativa recria a vida social e económica do século XVIII, transformando a zona frontal ao palácio numa feira setecentista, onde não faltam personagens vestidas à época, marquesas, marialvas, alcoviteiras e artesãos, duelos de espadachim, jogos, malabarismo e robertos. Durante os quatro dias de feira, decorrem espetáculos de dança, música e teatro, venda de artesanato, gastronomia e doçaria típica da época. Aproveite-se ainda a abertura noturna dos jardins superiores do Palácio Nacional de Queluz, para se descobrir esta zona ao ar livre, com estatuária inspirada na mitologia clássica, lagos, fontes e jogos de água. Palácio Nacional de Queluz > Lg. do Palácio de Queluz, Queluz, Sintra > Feira Setecentista: 5-6 set, qui-sex 17h-24h, 7 set, sáb 13h-24h, 8 set, dom 13h-23h > grátis > Abertura Noturna: 5, 7-8 set, qui, sáb-dom 19h-23h30, 6 set, sex 20h-23h30 > grátis

4. Vitalsport 2019

Este fim-de-semana, entre sexta, 6, e domingo, 8, vai ser possível experimentar mais de 40 modalidades desportivas diferentes, no festival de desporto Vitalsport, que decorre na Decathlon Amadora. À volta do edifício vão estar montados vários equipamentos desportivos, que vão permitir fazer escalada, slide, hóquei em campo, futebol, boxe e até atividades aquáticas como snorkeling, mergulho ou stand up paddle. As inscrições estão limitadas a 10 mil vagas, podem ser feitas presencialmente ou através do site da marca. Durante o festival decorrem ainda outras atividades como pinturas faciais e rastreios da condição física. A 8ª Corrida Cidade da Amadora, marcada para as 10 horas de domingo, 8, está integrada no Vitalsport, sendo que a participação requer também uma inscrição ( www.xistarca.pt ) e o pagamento entre €3 e 8 euros. Decathlon Amadora > Estr. do Monte da Cabreira 1-1A, Amadora > 6-8 set, sex 19h-21h, sáb-dom 10h-19h > grátis

5. Aniversário Rock in Rio