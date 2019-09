Sete motivos para não falhar a Feira do Livro do Porto

Após Vasco Graça Moura, Agustina Bessa-Luís, Mário Cláudio, Sofia de Mello Breyner Andresen e José Mário Branco, o homenageado desta edição da Feira do Livro do Porto será Eduardo Lourenço, a quem simbolicamente será atribuído o nome a uma das árvores da Avenida das Tílias, que atravessa os jardins do Palácio de Cristal. A obra singular do pensador, filósofo e ensaísta, sobre a identidade e a imagem do povo português, na Europa e no mundo, serão o mote da programação, em torno do pensamento, desenhada por Nuno Artur Silva, o comissário desta edição. A sessão de abertura será neste sábado, 7, às 18 horas, com Lídia Jorge e Artur Santos Silva a conversar com o jornalista Carlos Magno sobre o autor. O Labirinto da Saudade, o filme de Miguel Gonçalves Mendes sobre Eduardo Lourenço, é o motor de (mais) uma conversa entre o realizador, Pilar del Rio e Siza Vieira, no domingo, 8, às 18 e 30, além de um concerto de Noiserv, autor da banda sonora original. No dia 22, às 19 horas, será a vez de Maria Filomena Molder fechar a feira com uma lição sobre homenageado, moderada por Anabela Mota Ribeiro.