Miúdos felizes e um final de férias em grande: 22 ideias para fazer com as crianças

Visitar um navio-hospital, descobrir dinossauros, explorar castelos e aprender a cunhar moedas. Atividades não faltam para fazer em família, antes do regresso à escola – ou para repetir no resto do ano

Alexandre Paulo, Sandra Pinto e Susana Silva Oliveira