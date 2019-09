A escola de joalharia Alquimia-Lab, no Porto, é um laboratório de ideias aberto a todos

1 / 9 Ricardo Castelo/NFactos 2 / 9 Ricardo Castelo/NFactos 3 / 9 Ricardo Castelo/NFactos 4 / 9 Ricardo Castelo/NFactos 5 / 9 Ricardo Castelo/NFactos 6 / 9 Ricardo Castelo/NFactos 7 / 9 Ricardo Castelo/NFactos 8 / 9 Ricardo Castelo/NFactos 9 / 9 Ricardo Castelo/NFactos

Nada falta à escola de Carla Solheiro, que abriu há quase uma década, na Rua do Campo Alegre, junto ao Jardim Botânico, no Porto. Alicates, cilindros, limas e escovas são algumas das ferramentas alinhadas nas bancadas, junto às máquinas de corte e do forno. Carla estudou arquitetura, mas descobriu na joalharia a sua paixão: dar aulas. “Isto é a minha vida, adoro.” Ali, no Alquimia-Lab, onde fervilham ideias e projetos, começa-se por técnicas simples, como serrar e polir, para depois seguir-se o impulso da descoberta, e traçar-se um caminho pessoal. “Aqui nada é fruto do jeito, mas de muito trabalho.” Além da vertente profissional, a escola realiza workshops de joalharia, de modelação de ceras e de filigrana. Pode começar, sem saber nada. Na oficina, Carla ensina tudo o que aprendeu, desafiando os alunos a criar, pois ninguém sai daqui de mãos vazias. “Eles fazem não uma, mas várias peças”, diz. E todas revelam um pouco do seu criador.

Alquimia-Lab > R. do Campo Alegre, 1487, Porto > T. 91 459 3571 > seg-qui 10h-13h, 14h30-17h30, sex 10h-13h, sáb 9h-13h > €350 (33 horas, divididas por 11 aulas de três horas, material incluído)