6 ideias para uma despedida em grande do verão algarvio

Desde que abriu portas, no ano passado, que a escola de experiências gastronómicas Mimo Algarve, no Pine Cliffs Resort, tudo gira à volta da comida. Tem aulas de culinária, para adultos e crianças, jantares supper club, provas de vinho e, agora, os Chef & Somm: Jantar Vínico. Esta série de jantares especiais preparados pela chefe Lúcia Ribeiro, com harmonização de vinhos a cargo do sommelier Cristiano Pereira, começa este sábado, 31 de agosto, com início às 19h30. O primeiro menu, assinado pela chefe responsável pela escola de cozinha, inclui um b acalhau preto, tinta de lula e aipo; segue-se o pato, beterraba e salsiforme e um ribeye, maçã e batata. Será acompanhado por uma seleção de vinhos da Herdade dos Coelheiros. Os jantares, a decorrer até outubro, todos diferentes, tanto no menu como na seleção de vinhos, que conta com a parceria de um produtor nacional, a cada jantar.