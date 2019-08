6 ideias para aproveitar o fim de semana, em Lisboa e em Cascais

Festa do Livro no Palácio de Belém, farturas e concertos na Feira da Luz de Carnide e cerveja artesanal em Cascais. Este fim de semana, há bons motivos para sair de casa – antes que seja segunda-feira, outra vez

Diana Tinoco

1. Mercado da Cerveja Artesanal, Cascais

São 22 os cervejeiros que vão marcar presença na 6ª edição do Mercado da Cerveja Artesanal, a partir desta quinta, 29, e até domingo, 1 de setembro, no Mercado da Vila de Cascais. Aldeana (Montijo), Sadina (Setúbal), Bolina (Azambuja), Rolls Beer (Pombal), Pato Brewing (Sintra) e Dois Corvos, Maldita e Lince (todas de Lisboa) são algumas das marcas presentes, entre outras produzidas de norte a sul do País. Para acompanhar, haverá diversos petiscos e um cartaz musical com bandas de tributo aos U2, Ornatos Violeta e a Amy Winehouse, entre outros. Mercado da Vila Cascais, R. Padre Moisés da Silva 29, Cascais > 28 ago-1 set, qui-sex 17h-24h, sáb-dom 12h-24h > degustação caneca €3,50, copo €2,50

Luís Barra

2. Feira da Luz, Lisboa

Concertos, barraquinhas de farturas, carrinhos de choque e uma procissão fazem parte do programa da Feira da Luz, em Carnide, que começa este sábado, 31, com o concerto de Jorge Palma, prolongando-se até 28 de setembro. Pelo meio, fique atento aos restantes concertos: Átoa (6 set); João Pedro Pais (dia 7); Sons do Mingo (dia 13); Rouxinol Faduncho (14 set), Herman José (20 set); Cuca Roseta (dia 21), Projeto Cid (dia set); Ana Bacalhau (dia 28). Jardim da Luz, Carnide, Lisboa > 31 ago-28 set > grátis

António Xavier

3. Festa do Livro em Belém

A partir deste domingo, 1, e até quarta, 4, os jardins do Palácio de Belém recebem a 4ª edição da Festa do Livro em Belém, iniciativa organizada pela APEL ( Associação Portuguesa de Editores e Livreiros) e com alto patrocínio da Presidência da República. Durante os quatro dias, podem espreitar-se as bancas de mais de 40 editoras ali presentes, como a Gradiva, a Tinta da China, a Relógio d’Água, a Porto Editora ou a Fundação Francisco Manuel dos Santos; e assistir aos debates sobre Sophia de Mello Breyner Andresen e Jorge de Sena, no ano em que se assinala o centenário do nascimento de ambos. Confirmados estão os concertos dos D.A.M.A (dia 31) e dos Xutos & Pontapés (dia 1). A programação inclui ainda a peça A Menina do Mar, com a atriz Carla Galvão e o pianista Filipe Raposo, a partir do texto de Sophia de Mello Breyner Andresen e música de Bernardo Sassetti. Jardins do Museu da Presidência > Pç. Afonso de Albuquerque Dias, Lisboa > T. 21 361 4980 > 1-4 set, dom 18h-22h, seg-qua 11h-22h > grátis

José Frade

4. Festival Internacional de Magia de Rua de Lisboa

Com direção artística de Luís de Matos, o Festival Internacional de Magia de Rua de Lisboa decorre até domingo, 1, em 12 lugares da cidade, como o Largo do Chiado, a Praça do Município, o Miradouro Sophia de Mello Breyner Andresen, os jardins da Estrela, Mário Soares e a Quinta das Conchas . Ao todo, contam-se 168 espetáculos, protagonizados por 15 artistas de seis países (Espanha, Canadá, Itália, Inglaterra, Austrália, Argentina). Vários locais de Lisboa > até 1 set, dom > grátis

5. Boiler Room

Este sábado, 31, a partir das 16 horas, há festa com assinatura Boiler Room, plataforma de streaming de djs internacionais, no Village Underground, em Alcântara. O programa inclui nomes como Parris, SAMA e STILL, Chima Hiro e Pedro. Até às 23 horas, a pista de dança ao ar livre abre-se para os apreciadores de música techno. Village Underground Lisboa > Av. da Índia, Edifício 23, Lisboa > 31 ago, sáb 16h-23h > €16,90

6. Indiefrente

O terceiro aniversário do Indiefrente celebra-se nesta sexta, 30, na Praça do Carvão da Central Tejo, junto ao MAAT - Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, em Belém. São 23 os artistas convidados, entre os quais Benjamim, Carolina Caramujo e Da Chick. A festa conta ainda com uma instalação da ilustradora Kruella d’Enfer. Pç. do Carvão, Lisboa > 30 ago, sex 17h-2h > €10