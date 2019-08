No novo hotel da Quinta de Ventozelo vive-se o Douro autêntico

1 / 8 Filipe Paiva/ NFactos 2 / 8 Filipe Paiva/NFactos 3 / 8 Filipe Paiva/ NFactos 4 / 8 Filipe Paiva/ NFactos 5 / 8 Filipe Paiva/NFactos 6 / 8 Filipe Paiva/NFactos 7 / 8 Filipe Paiva/ NFactos 8 / 8 Filipe Paiva/NFactos

A edição 2019 do concurso Tomate Coração de Boi do Douro, na Quinta de Ventozelo, no passado dia 23, serviu como saboroso e aromático teste ao novo projeto hoteleiro do grupo Gran Cruz, líder nos vinhos do Porto. A abertura do hotel rural, de quatro estrelas, em Ervedosa do Douro, está prevista apenas para outubro, mas já foi possível espreitar o património de uma das maiores e mais antigas propriedades da região, com registos que remontam a 1500. Manter o espírito deste lugar foi o propósito da reabilitação arquitetónica, assinada por Carlos Santelmo. Os 29 quartos estão espalhados por sete edifícios preexistentes, com tipologias muito distintas, desde o reaproveitamento dos balões de armazenamento do vinho à recuperação dos cardanhos onde, outrora, ficavam instalados os trabalhadores. “Queremos que os hóspedes tenham uma vivência autêntica; eles não vêm para um simples hotel, vêm para uma quinta, participar do seu quotidiano”, sublinha Jorge Dias, diretor-geral da Gran Cruz. Sem descurar o conforto e as exigências que o turismo obriga.



A tirar partido da riqueza e da variedade de Ventozelo, o centro interpretativo, aberto a não hóspedes, conta a história do Douro, em experiências multissensoriais. Pelos 400 hectares da quinta (dos quais 200 de vinha, 150 de mata mediterrânica e 20 de olival), há sete percursos pedestres sinalizados que lhe permitem usufruir deste ecossistema único, com recurso a audioguias. “Queremos dar liberdade às pessoas para fazerem a visita ao seu ritmo”, sustenta Jorge Dias. Haverá, ainda, um programa cinegético, com caça ao javali devidamente controlada por especialistas. O restaurante Cantina do Ventozelo, com consultadoria do chefe Miguel Castro e Silva, será outra das atrações, ao explorar a autenticidade da gastronomia do Douro, com produtos locais e sazonais – do cabrito ao tomate-coração-de-boi, dos vinhos ao azeite.

Quinta de Ventozelo > Ervedosa do Douro, São João da Pesqueira > T. 254 732 167 > Centro de Interpretação: seg-dom 10h-18h > visitas com prova de três vinhos €20 > quartos a partir de €140