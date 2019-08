Avenida da Liberdade sem carros para falar-se sobre o impacto do plástico nos oceanos

Neste domingo, 25, a Avenida da Liberdade vai estar cortada ao trânsito e recebe o Oceanário de Lisboa, com atividades grátis para a família sobre o impacto do plástico nos ecossistemas marinhos

Pedro Pina

Aos oceanos chegam todos os anos, em média, oito milhões de toneladas de plástico, com grande impacto nas espécies e nos ecossistemas marinhos. O alerta vem do Oceanário de Lisboa que este domingo, 25, deixa o Parque das Nações e ruma à Avenida da Liberdade para falar sobre o impacto do plástico nos mares. Nas sessões de plasticologia compreende-se a problemática dos microplásticos na teia alimentar, a tipologia do lixo presente nas praias portuguesas, o impacto dos descartáveis ou o tempo de vida dos artigos de plástico e o respetivo tempo de degradação. As atividades práticas são conduzidas por um educador e começam às 11 horas, repetindo-se a cada meia hora. A última sessão está marcada para as 18 e 30.

As atividades do Oceanário inserem-se na iniciativa A Rua é Sua, promovida pela Câmara Municipal de Lisboa, que acontece uma vez por mês, até final do ano, na Avenida da Liberdade ou no Eixo Central - Saldanha. O programa inclui animação de rua, workshops, experimentação de veículos amigos do ambiente, um mercado bio, uma feira de artesanato, street food e música.

Pedro Pina

A Rua é Sua > Avenida da Liberdade, Lisboa > 25 ago, dom 11h-19h > Sessões de plasticologia do Oceanário de Lisboa > 11h-18h30, a cada meia hora > grátis