Está-se (tão) bem no Swell Café, na Figueira da Foz, junto à praia

Numa casa de madeira, o Swell Café tornou-se um dos sítios mais apetecíveis do Cabedelo, na Figueira da Foz, pelo ambiente descontraído e pela ementa, que aposta na comida saudável

Lucília Monteiro

Quem vê a pequena casa branca de madeira, junto à praia do Cabedelo, na Figueira da Foz, não imagina o que se passa lá dentro. “O que mais gosto de fazer é criar os projetos do zero e ter qualquer coisa que os diferencie”, diz Ana Batata, a proprietária do Swell Café. O ambiente descontraído e a esplanada-jardim nas traseiras, protegida do vento, têm atraído os clientes, assim como a ementa: “Comida simples, com muita qualidade, feita com ingredientes frescos e saudáveis”, sublinha Ana.

Em destaque estão os hambúrgueres e as saladas. Prove-se o frango crocante com coco, ananás, amêndoa tostada, alface, rúcula, molho de manga e mel (€7); o falafel com cuscuz, abacate, curgete, azeitonas, húmus, sementes tostadas, alface, rúcula e tomate (€7); o hambúrguer açoriano, de vaca com queijo São Jorge, tomate e alface em bolo lêvedo (€7); ou o Bombaim, feito de couve-flor e curcuma, com creme de caju e lima, curgete grelhada e cenoura (€6,50). Para beber, há vários sumos naturais, dos detox (maçã, pepino, limão, hortelã e gengibre) aos bronzeadores (laranja, cenoura e beterraba), chás biológicos e leite dourado (vegetal, com curcuma, gengibre e canela). Conte ainda com bolos caseiros (muitos, vegan), taças de açaí ou de frutos vermelhos (€5). Um bar com muita onda, portanto, para descobrir antes que o verão acabe.

Swell Café > Beco do Cabedelo, 4, São Pedro, Figueira da Foz > T. 91 089 7979 > ter-dom 10h30-19h