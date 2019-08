5 (boas) exposições em Lisboa – para ver no fresquinho do ar condicionado

O Gosto pela Arte Islâmica

mostra como Gulbenkian foi construindo a sua coleção

, revelando, ao mesmo tempo, um mundo em mudança: o declínio do Império Otomano, o colonialismo, as duas guerras mundiais. Com curadoria de Jessica Hallet, a exposição reúne peças da coleção de arte, tapetes e livros raros, bem como objetos de outros museus, como o Louvre, o Metropolitan Museum of Art e o Victoria & Albert Museum.