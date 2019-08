A Traineira: Um terraço com boa onda no Porto

Um terraço no Porto para descontrair, apanhar banhos de sol e dar um mergulho? Sim, existe. Chama-se A Trineira e fica no topo do hotel Zero Box Lodge

É preciso subir ao City Club, no quinto piso do Zero Box Lodge, para daí alcançar A Traineira. Só pelo nome, já se vê que este não é um terraço qualquer. “É um lugar para as pessoas se descontraírem e se divertirem”, resume Frederico Morgado, diretor do primeiro hotel do Grupo MainSide, no Porto. E que é tudo menos um hotel convencional, diga-se, porque a ideia é aproveitar a cidade – chamam-lhe Zero porque é o mais básico possível (os quartos fazem lembrar caixas de madeira) e o pequeno-almoço serve-se até às sete da tarde.

O nome do novo terraço vem do antigo barco de pesca, comprado a um pescador na Ericeira, que, depois de ter sido restaurado e pintado em tons de azul e amarelo, serve agora de bar. Das mesmas cores são as seis camas com toldo, ideais para descansar, ler um livro, beber um copo ou petiscar, com vista para o casario da Baixa, que não para de se renovar. Da carta de bebidas, sugere-se o Long, Looong Island Iced (€20, para 3 a 4 pessoas), bebida feita com vodka, gin, rum, cola e sumo de limão, servida dentro de um aquário com peixinhos de gomas a boiar, ou o Lychee and Ginger Martini (€6). Para comer, há gaspacho (€2,50), gyosas de vegetais (€4), hambúrguer (€9), saladas (€7) e crackers de sésamo e húmus (€3,50). Com o sol a queimar a pele, há de saber bem um mergulho num dos dois tanques (com 2 metros, cada), ou ficar a flutuar num barco insuflável no espelho de água, ao som da música. Tudo isto, sob o olhar da Lambisgoia, a minhoca gigante da autoria do designer Paulo Ramunni que ocupa a fachada do hotel.

A Traineira > Zero Box Lodge > R. do Ateneu Comercial do Porto, 13, Porto > T. 22 766 2342 > seg-dom 7h-22h