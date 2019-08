Um Jardim à Noite: Há passeios ao luar no Palácio Fronteira, em Lisboa

Pela primeira vez, o Palácio Fronteira, em Lisboa, abre à noite para visitas guiadas aos seus jardins. São três os passeios temáticos agendados para este mês – e o próximo acontece já nesta segunda, 12

Jorge Maio

Em São Domingos de Benfica, o Palácio Fronteira abre à noite para uma série de passeios temáticos aos jardins, a tirar partido da nova iluminação exterior. Tem sido assim desde junho, por iniciativa da Fundação das Casas de Fronteira e Alorna, e assim será até outubro.

Com duração de uma hora e meia, o percurso Um Jardim à Noite é guiado por Ana Paula Rebelo Correia, investigadora em História da Arte e Iconografia, num périplo à descoberta de azulejos, esculturas e embrechados, contando-se também a história deste palácio, mandado construir no século XVII, como casa de férias, por D. João de Mascarenhas, general na Guerra da Restauração e 1º marquês de Fronteira. Nos dias 12 e 16 de agosto, os passeios são feitos em francês; no dia 19, em português, a partir das 21h em ponto. Requerem inscrição prévia. As datas de outubro ainda não foram anunciadas.

Um Jardim à Noite > Palácio Fronteira > Lg. de São Domingos de Benfica, 1, Lisboa > 12, 16 e 19 ago, seg e sex 21h > €16 > inscrições T. 21 778 45 99 ou pelo email fcfa-cultura@fronteira-alorna.pt