Ferro Bar, no Porto: Beber um copo a ver os comboios passar

Além de cocktails e petiscos, neste novo bar temos outra perspetiva da Estação de São Bento, no Porto. Bem-vindos ao Ferro Bar

É ao lado de um prédio disfarçado de zebra, uma intervenção da dupla italiana de artistas Sten & Lex, na Rua da Madeira, que surge o terraço do novo Ferro Bar – debruçado sobre a Estação de São Bento, com vista para o casario antigo, onde, ao longe, sobressai a Torre dos Clérigos. Foi a proximidade da linha de comboios que ditou o nome e inspirou a decoração de estilo industrial, ar inacabado e bruto. “Tentámos criar uma ligação”, sublinha Sérgio Ribeiro, o proprietário. O ferro está em todo o lado, seja no bar, seja no terraço com jardim vertical ou na sala de espetáculos, com capacidade para sentar 50 pessoas e uma agenda de concertos, stand-up comedy, teatro e cinema. “A música será sempre uma componente forte da casa”, garante Sérgio.

Lucília Monteiro

Situado numa zona menos óbvia do Porto, o bar vai-se descobrindo a descer ou a subir escadas, sem se perder – com exceção da sala de concertos – a ligação à rua. Há malas velhas, bancos vermelhos de um Jaguar, duas bicicletas e três manequins. É no balcão – onde os efeitos da luz difusa são mais interessantes – que podemos ver a cozinha.

O Ferro é um bar, com cocktails, vinho a copo e cerveja artesanal, mas também serve almoços e jantares. Para não destoar do tema, a ementa “é rica em ferro, tem carnes vermelhas, leguminosas e vegetais de folha verde-escura”, explica Bernardo Frazão, o chefe de cozinha. Há ainda tibornas, empanadas e tábuas de queijos e enchidos, para petiscar, a qualquer hora, todos os dias.

Ferro Bar > R. 31 de Janeiro, 147 / R. da Madeira, 84, Porto > seg-dom 12h-2h (a entrada pela R. 31 de Janeiro encerra às 20h)