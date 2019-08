Oito24: Em Espinho, há um festival na rua grátis e estes são os 5 momentos a não perder

1. Do fado ao hip hop, em português

1. Do fado ao hip hop, em português

1. Do fado ao hip hop, em português

1. Do fado ao hip hop, em português

1. Do fado ao hip hop, em português

1. Do fado ao hip hop, em português

Mariza, Raquel Tavares e Valete são os cabeças de cartaz do Oito24. À 7ª edição, o festival de rua de Espinho volta a montar o palco principal na Avenida Maia Brenha, junto à praia. Raquel Tavares apresenta, na quarta, 14, o disco de homenagem a Roberto Carlos, lançado em 2017. Dois depois, a 16, é o rapper Valete quem sobe ao palco, para mostrar que “o verdadeiro poder está na palavra”, cabendo a Mariza encerrar, a 18 de agosto, esta edição do Oito24. Av. Maia Brenha

Mariza, Raquel Tavares e Valete são os cabeças de cartaz do Oito24. À 7ª edição, o festival de rua de Espinho volta a montar o palco principal na Avenida Maia Brenha, junto à praia. Raquel Tavares apresenta, na quarta, 14, o disco de homenagem a Roberto Carlos, lançado em 2017. Dois depois, a 16, é o rapper Valete quem sobe ao palco, para mostrar que “o verdadeiro poder está na palavra”, cabendo a Mariza encerrar, a 18 de agosto, esta edição do Oito24. Av. Maia Brenha

Mariza, Raquel Tavares e Valete são os cabeças de cartaz do Oito24. À 7ª edição, o festival de rua de Espinho volta a montar o palco principal na Avenida Maia Brenha, junto à praia. Raquel Tavares apresenta, na quarta, 14, o disco de homenagem a Roberto Carlos, lançado em 2017. Dois depois, a 16, é o rapper Valete quem sobe ao palco, para mostrar que “o verdadeiro poder está na palavra”, cabendo a Mariza encerrar, a 18 de agosto, esta edição do Oito24. Av. Maia Brenha

Mariza, Raquel Tavares e Valete são os cabeças de cartaz do Oito24. À 7ª edição, o festival de rua de Espinho volta a montar o palco principal na Avenida Maia Brenha, junto à praia. Raquel Tavares apresenta, na quarta, 14, o disco de homenagem a Roberto Carlos, lançado em 2017. Dois depois, a 16, é o rapper Valete quem sobe ao palco, para mostrar que “o verdadeiro poder está na palavra”, cabendo a Mariza encerrar, a 18 de agosto, esta edição do Oito24. Av. Maia Brenha

Mariza, Raquel Tavares e Valete são os cabeças de cartaz do Oito24. À 7ª edição, o festival de rua de Espinho volta a montar o palco principal na Avenida Maia Brenha, junto à praia. Raquel Tavares apresenta, na quarta, 14, o disco de homenagem a Roberto Carlos, lançado em 2017. Dois depois, a 16, é o rapper Valete quem sobe ao palco, para mostrar que “o verdadeiro poder está na palavra”, cabendo a Mariza encerrar, a 18 de agosto, esta edição do Oito24. Av. Maia Brenha

Mariza, Raquel Tavares e Valete são os cabeças de cartaz do Oito24. À 7ª edição, o festival de rua de Espinho volta a montar o palco principal na Avenida Maia Brenha, junto à praia. Raquel Tavares apresenta, na quarta, 14, o disco de homenagem a Roberto Carlos, lançado em 2017. Dois depois, a 16, é o rapper Valete quem sobe ao palco, para mostrar que “o verdadeiro poder está na palavra”, cabendo a Mariza encerrar, a 18 de agosto, esta edição do Oito24. Av. Maia Brenha